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Саудовская Аравия планирует купить проведение Чемпионата мира – Politico

Конкуренция за то, чтобы принять Чемпионат мира по футболу в 2030 году растет. Саудовская Аравия становится серьезным конкурентом Украины.

сегодня, 11:40
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Автор:

Slava Kot

Саудовская Аравия стремится принять участие в совместной заявке Греции и Египта на проведение Чемпионата мира 2030 года. Страна Персидского залива обещает заплатить за ремонт и строительство новых стадионов своим партнерам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.

Саудовская Аравия планирует купить проведение Чемпионата мира – Politico

Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-30 у себя. Фото из открытых источников


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Как утверждает Politico, саудовский принц Мохаммед бин Салман предложил премьер-министру Кириакосу в приватном разговоре отремонтировать и построить новые стадионы в стране, если Греция согласится присоединить Саудовскую Аравию к своей заявке на проведение чемпионата мира.

Другой чиновник называет условия, поступающие от саудитов.

"Саудовская Аравия готова полностью взять на себя расходы по проведению Греции и Египта, но 75% турнира из 48 команд будет проведено в Персидском заливе", — сообщает Politico.

Пока неизвестно, было ли предложение принято, однако три страны работают над общим предложением, что вызвало негатив в сторону Греции. Ведь Саудовская Аравия фактически подкупает чемпионат мира и создать коалицию для голосования.

Решение, где буду проводиться ЧМ-2030, принимается более 200 членами ассоциаций со всего мира и совместная заявка Египта, Греции и Саудовской Аравии может получить больше голосов, ведь здесь привлечены страны с трех континентов: Африка, Европа и Азия.

Главными конкурентами саудитов на проведение Чемпионата мира 2030 года является совместная заявка Украины, Испании и Португалии, а также южноамериканских стран Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный шахматист изменил свое мнение о россиянах.

Также "Комментарии" писали о мэре Парижа, который не поддерживает участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, что пройдут во Франции.




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Источник: https://www.politico.eu/article/qatar-fifa-world-cup-the-secret-saudi-plan-to-buy-the-cup/
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