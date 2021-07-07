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Главная Новости Спорт футбол С какими статистическими показателями подошли к полуфиналу Евро-2020 сборные Англии и Дании
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С какими статистическими показателями подошли к полуфиналу Евро-2020 сборные Англии и Дании

Эксперты оценили выступления команд на всех этапах чемпионата Европы

сегодня, 11:57
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 7 июля, Англия встретится с Данией в полуфинале Евро-2020. К этому моменту футбольные эксперты сделали статистику команд на турнире. Об этом сообщает FourFourTwo.

С какими статистическими показателями подошли к полуфиналу Евро-2020 сборные Англии и Дании

Полуфинал Евро-2020 Англия - Дания - фото: talkSport

Несмотря на победу над Украиной со счетом 4:0 в прошлом матче, успех команды Гарета Саутгейта все-таки основан на силе обороны его команды. Англия — единственная сборная, которая еще не уступила в турнире, имея пять чистых результатов. Также англичане близки к тому, чтобы сделать серию из семи побед подряд, включая их товарищеские встречи с Австрией и Румынией.

Дания, напротив, пережила трудный старт турнира, но стала одной из самых захватывающих атакующих команд на Евро: четыре гола подряд против России и Уэльса помогли им забить 11 голов. С таким результатом датчане всего на один мяч отстают от Испании, которая, несмотря на вылет, до сих пор держит лидерство в турнире.

С какими статистическими показателями подошли к полуфиналу Евро-2020 сборные Англии и Дании - фото 2

Каспер Дольберг забил три гола в двух матчах плей-офф, точно так же, как и капитан сборной Англии Гарри Кейн. На данный момент Дания занимает третье место за общим количеством ударов (90) и второе место с 37 попаданиями в створ ворот, отставая на один удар от Испании в обеих категориях, при этом Италия лидирует по общему количеству ударов — 101.

Англия же с 37 ударами и 15 попаданиями в створ заняла 19-е и 13-е места соответственно. 

Напомним, что капитан сборной Англии и "Тоттенхема" Гарри Кейн нацелен воспользоваться уникальной возможностью выиграть крупный турнир на родине, ведь считает этот шанс последним в своей карьере. Детальнее о рассуждениях футболиста можете прочитать в нашем материале.

Добавим, тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд хочет воспользоваться давлением и ожиданиями, с которыми Англия сталкивается в преддверии полуфинала Евро-2020. 


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Источник: https://www.fourfourtwo.com/news/a-look-at-how-england-and-denmark-compare-statistically-ahead-of-euro-2020-semi-1625562036000
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