Чем сборная Дании может воспользоваться, играя на английских трибунах

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Данило Матюха
Тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд хочет воспользоваться давлением и ожиданиями, с которыми Англия сталкивается в преддверии полуфинала Евро-2020. Об этом сообщает FourFourTwo.
Сборная Дании - фото из открытых источников
По словам датского наставника, его команда сыграет за Кристиана Эриксена и их "единую страстную нацию". Хоть после трагических событий с остановкой сердца, Дания проиграла первый матча группы с Финляндией в Копенгагене и оступилась в матче с Бельгией, но разгромная победа на сборной России вернула "викингам" надежду свернуть горы на европейском турнире.
Среди ожидаемых 66 тысяч зрителей на "Уэмбли" в полуфинальном матче, на стадионе будет присутствовать около 8 тысяч датских фанатов. Вопреки очень малому количеству болельщиков своей команды, Хьюлманд считает, что это может быть им на руку.
Напомним, что игроки сборной Дании Андреас Кристенсен и Кристиан Норгаард, которые на постоянной основе играют в лондонских клубах "Челси" и "Брентфорд" стали получать от своих английских коллег и фанатов пожелания вылететь из Евро-2020.
Добавим, что три политические партии требуют вмешательства правительства, чтобы датские болельщики могли попасть на игру полуфинала Евро-2020.
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