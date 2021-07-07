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Чем сборная Дании может воспользоваться, играя на английских трибунах

Датский тренер уверен, что психологический фактор будет сильно влиять на игру

сегодня, 11:01
Автор:

Данило Матюха

Тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд хочет воспользоваться давлением и ожиданиями, с которыми Англия сталкивается в преддверии полуфинала Евро-2020. Об этом сообщает FourFourTwo.

Чем сборная Дании может воспользоваться, играя на английских трибунах

Сборная Дании - фото из открытых источников

По словам датского наставника, его команда сыграет за Кристиана Эриксена и их "единую страстную нацию". Хоть после трагических событий с остановкой сердца, Дания проиграла первый матча группы с Финляндией в Копенгагене и оступилась в матче с Бельгией, но разгромная победа на сборной России вернула "викингам" надежду свернуть горы на европейском турнире.

Среди ожидаемых 66 тысяч зрителей на "Уэмбли" в полуфинальном матче, на стадионе будет присутствовать около 8 тысяч датских фанатов. Вопреки очень малому количеству болельщиков своей команды, Хьюлманд считает, что это может быть им на руку.

"Мы знаем, что еще не закончили. Мы знаем, что можем сделать больше. Конечно, на Англию оказывается большое давление, но мы также знаем, что должны воспользоваться этой ситуацией. В игре есть некоторые психологические факторы. У них много сторонников. Но мы также должны помнить, что у них много давления и много ожиданий. Поэтому я не думаю, что этот матч будет для них легким", — заявил Каспер Хьюлманд.

Напомним, что игроки сборной Дании Андреас Кристенсен и Кристиан Норгаард, которые на постоянной основе играют в лондонских клубах "Челси" и "Брентфорд" стали получать от своих английских коллег и фанатов пожелания вылететь из Евро-2020.

Добавим, что три политические партии требуют вмешательства правительства, чтобы датские болельщики могли попасть на игру полуфинала Евро-2020.


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Источник: https://www.fourfourtwo.com/news/denmark-look-to-take-advantage-of-the-expectation-on-england-at-wembley-1625594112000
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