Почему капитан сборной Англии считает Евро-2020 своим последним шансом

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Данило Матюха
Капитан сборной Англии и "Тоттенхема" Гарри Кейн нацелен воспользоваться уникальной возможностью выиграть крупный турнир на родине. Футболист намерен не подвести 60 тысяч зрителей на "Уэмбли", когда его команда сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Об этом сообщает The Guardian.
Гарри Кейн - фото из открытых источников
Английский игрок подчеркнул, что боль поражения в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года против Хорватии стала неоценимым уроком для всей команды. Но на этом чемпионате Европы коллектив сборной как никогда настроен на победу.
Также английский капитан рассказал журналистам, что уже представляет себя в финале Евро-2020.
Напомним, что три политические партии требуют вмешательства правительства, чтобы датские болельщики могли попасть на игру полуфинала Евро-2020. Британские власти отказались изменить правила въезда, а это означает, что датские футбольные фанаты не могут попасть на "Уэмбли" и посмотреть полуфинал чемпионата Европы в среду против Англии, если только они не проживают в Великобритании.
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