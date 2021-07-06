Почему капитан сборной Англии считает Евро-2020 своим последним шансом

Капитан сборной Англии и "Тоттенхема" Гарри Кейн нацелен воспользоваться уникальной возможностью выиграть крупный турнир на родине. Футболист намерен не подвести 60 тысяч зрителей на "Уэмбли", когда его команда сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Об этом сообщает The Guardian.

Гарри Кейн - фото из открытых источников

Английский игрок подчеркнул, что боль поражения в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года против Хорватии стала неоценимым уроком для всей команды. Но на этом чемпионате Европы коллектив сборной как никогда настроен на победу.

"Это будет опыт, который, вероятно, больше не будет у нас как игроков, если только у нас не будет домашнего турнира для молодежной команды. Для меня и нескольких более опытных игроков старшего возраста это будет последний шанс сыграть в крупном турнире на "Уэмбли". Какая возможность. Какой это будет момент. Надеюсь, мы сможем победить", — заявил Кейн.

Также английский капитан рассказал журналистам, что уже представляет себя в финале Евро-2020.

"Я стараюсь не позволять своему разуму забегать слишком далеко вперед, но я бы солгал, если бы сказал, что не думал об этом. Конечно, это была бы мечта, но я всегда возвращаюсь в Россию. Это был такой грандиозный турнир, но его можно так быстро прервать", — сказал футболист.

Напомним, что три политические партии требуют вмешательства правительства, чтобы датские болельщики могли попасть на игру полуфинала Евро-2020. Британские власти отказались изменить правила въезда, а это означает, что датские футбольные фанаты не могут попасть на "Уэмбли" и посмотреть полуфинал чемпионата Европы в среду против Англии, если только они не проживают в Великобритании.







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