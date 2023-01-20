Россиянин хотел похитить английскую футболистку и сказал ей «я убиваю таких девушек»

Популярная спортивная журналистка BBC Алекса Скотт поделилась подробностями ужасной истории, произошедшей с ней в России. Она рассказала, что таксист в Москве пытался ее угнать и сказал "я убиваю таких девушек, как ты". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Talksport.

Бывшая футболистка сборной Англии Алекса Скотт. Фото из открытых источников

Бывшая футболистка сборной Англии, а теперь комментатор на BBC Алекса Скотт по случаю Чемпионата мира в Катаре рассказала, что во время предыдущего чемпионата мира, проходившего в России, ее чуть не убили. В автобиографии "Как (не) быть сильной" она поделилась с читателями своим травматическим опытом.

Обычно после футбольных матчей комментаторы увозят специальные машины на дом, однако Алекса решила после встречи с друзьями вызвать Uber в России. После 15-минутной поездки по Москве началась настоящая драма.

"Я убиваю таких девушек, как ты", — сказал водитель с помощью Google Translate и добавил "Я не отвезу тебя домой сегодня вечером. Ты пойдешь со мной", — добавил россиянин.

Алекса Скотт призналась, что оцепенела от страха, а также не смогла покинуть автомобиль через закрытую дверь. Однако журналистка все же смогла послать сообщение своему агенту с просьбой о помощи.

Журналистка моментально придумала, что завтра у нее встреча с Путиным, однако россиянин на такое ответил, что "с Путиным никто не встречается". Тогда же Скотт показала свое журналистское удостоверение. Это решение изменило планы таксиста, отвезшего женщину в гостиницу, однако когда Алекса выходивший из такси россиянин пытался коснуться ее ног и поцеловать их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что английскую звезду Премьер-лиги арестовали и теперь футболисту грозит суд.

Также "Комментарии" сообщали, что в аэропорту Парижа полицейские задержали французского футболиста из 100 кг кокаина.

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