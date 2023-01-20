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Россиянин хотел похитить английскую футболистку и сказал ей «я убиваю таких девушек»

Российский таксист пытался убить английскую журналистку на проходившем РФ чемпионате мира 2018 года.

сегодня, 20:13
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Автор:

Slava Kot

Популярная спортивная журналистка BBC Алекса Скотт поделилась подробностями ужасной истории, произошедшей с ней в России. Она рассказала, что таксист в Москве пытался ее угнать и сказал "я убиваю таких девушек, как ты". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Talksport.

Россиянин хотел похитить английскую футболистку и сказал ей «я убиваю таких девушек»

Бывшая футболистка сборной Англии Алекса Скотт. Фото из открытых источников

Бывшая футболистка сборной Англии, а теперь комментатор на BBC Алекса Скотт по случаю Чемпионата мира в Катаре рассказала, что во время предыдущего чемпионата мира, проходившего в России, ее чуть не убили. В автобиографии "Как (не) быть сильной" она поделилась с читателями своим травматическим опытом.

Обычно после футбольных матчей комментаторы увозят специальные машины на дом, однако Алекса решила после встречи с друзьями вызвать Uber в России. После 15-минутной поездки по Москве началась настоящая драма.

"Я убиваю таких девушек, как ты", — сказал водитель с помощью Google Translate и добавил "Я не отвезу тебя домой сегодня вечером. Ты пойдешь со мной", — добавил россиянин.

Алекса Скотт призналась, что оцепенела от страха, а также не смогла покинуть автомобиль через закрытую дверь. Однако журналистка все же смогла послать сообщение своему агенту с просьбой о помощи.

Журналистка моментально придумала, что завтра у нее встреча с Путиным, однако россиянин на такое ответил, что "с Путиным никто не встречается". Тогда же Скотт показала свое журналистское удостоверение. Это решение изменило планы таксиста, отвезшего женщину в гостиницу, однако когда Алекса выходивший из такси россиянин пытался коснуться ее ног и поцеловать их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что английскую звезду Премьер-лиги арестовали и теперь футболисту грозит суд.

Также "Комментарии" сообщали, что в аэропорту Парижа полицейские задержали французского футболиста из 100 кг кокаина.



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Источник: https://talksport.com/football/1308142/alex-scott-death-threat-uber-driver-2018-russia-world-cup-vladimir-putin/
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