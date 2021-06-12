logo
Русский Українська

BTC/USD

35071.58

ETH/USD

2332.33

LTC/USD

158.46

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

33.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Россия проиграла Бельгии в поединке на Евро-2020: с каким счетом
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия проиграла Бельгии в поединке на Евро-2020: с каким счетом

Бельгийские футболисты «всухую» разделали россиян на матче в Санкт-Петербурге — со счетом 3:0

12 июня 2021, 23:54
Автор:

Вечканова Елена

Грандиозной победой бельгийской сборной по футболу закончился их матч с россиянами, который прошел в Санкт-Петербурге. На домашнем поле российскую сборную со счетом 3:0 разгромили "красные дьяволы" Дании, сообщают "Комментарии".

Россия проиграла Бельгии в поединке на Евро-2020: с каким счетом

Бельгия "всухую" обыграла Россию на Евро-2020. Фото: Getty Images

Первые два гола в ворота РФ влетели еще в течении первого тайма. Сначала прицельным ударом отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукалу — через десять минут после свистка, сообщившего о старте матча.

После получаса игры российские спортсмены пропустили на "Арене Газпром" и второй мяч. На этот раз провернул отличный финт, забив гол, правый защитник бельгийской команды Тома Менье.

Второй тайм прошел под еще более высоким градусом напряжения, ведь россияне не хотели смириться с проигрышем и всячески пытались атаковать бельгийские ворота. Однако удача была не на их стороне, так что свои очки для турнирной таблицы получила только Бельгия. Третий раз гол не в пользу россиян снова забил Ромелу Лукалу.

К слову, многие "запоребриковые" эксперты прогнозировали, что Россия сможет переиграть бельгийцев, при этом оставив себе "запас" в один-два мяча. Как оказалось, их надеждам не суждено было сбыться. При этом в РФ уже негодуют насчет первого влетевшего в их ворота мяча — якобы судьи по каким-то причинам не должны были его засчитать.

Отметим, что именно этот гол стал очень символичным. Лукалу, сумевший размочить счет игры, прямо на камеры заявил, что посвящает данный забитый мяч датскому футболисту Кристиану Эриксену. Именно этому спортсмену стало плохо во время предшествующего встречи Бельгии и РФ матча, из-за чего ему пришлось оказывать срочную медицинскую помощь прямо на поле.

Больше подробностей о неприятном инциденте, произошедшем во время игры Финляндии и Дании, вы можете узнать в нашем материале.

Также на портале "Комментарии" мы сообщали, какие амбициозные планы на "Евро-2020" имеет украинская нацсборная.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ