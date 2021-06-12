Россия проиграла Бельгии в поединке на Евро-2020: с каким счетом

Грандиозной победой бельгийской сборной по футболу закончился их матч с россиянами, который прошел в Санкт-Петербурге. На домашнем поле российскую сборную со счетом 3:0 разгромили "красные дьяволы" Дании, сообщают "Комментарии".



Бельгия "всухую" обыграла Россию на Евро-2020. Фото: Getty Images

Первые два гола в ворота РФ влетели еще в течении первого тайма. Сначала прицельным ударом отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукалу — через десять минут после свистка, сообщившего о старте матча.

После получаса игры российские спортсмены пропустили на "Арене Газпром" и второй мяч. На этот раз провернул отличный финт, забив гол, правый защитник бельгийской команды Тома Менье.

Второй тайм прошел под еще более высоким градусом напряжения, ведь россияне не хотели смириться с проигрышем и всячески пытались атаковать бельгийские ворота. Однако удача была не на их стороне, так что свои очки для турнирной таблицы получила только Бельгия. Третий раз гол не в пользу россиян снова забил Ромелу Лукалу.

К слову, многие "запоребриковые" эксперты прогнозировали, что Россия сможет переиграть бельгийцев, при этом оставив себе "запас" в один-два мяча. Как оказалось, их надеждам не суждено было сбыться. При этом в РФ уже негодуют насчет первого влетевшего в их ворота мяча — якобы судьи по каким-то причинам не должны были его засчитать.

Отметим, что именно этот гол стал очень символичным. Лукалу, сумевший размочить счет игры, прямо на камеры заявил, что посвящает данный забитый мяч датскому футболисту Кристиану Эриксену. Именно этому спортсмену стало плохо во время предшествующего встречи Бельгии и РФ матча, из-за чего ему пришлось оказывать срочную медицинскую помощь прямо на поле.

Больше подробностей о неприятном инциденте, произошедшем во время игры Финляндии и Дании, вы можете узнать в нашем материале.

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