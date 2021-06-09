Какие планы в украинской сборной по футболу на Евро-2020

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Данило Матюха
Главной задачей сборной Украины по футболу на Евро-2020 будет выход из группы. Об этом рассказал главный тренер сборной и обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко, сообщает пресс-служба UEFA.
Cборная Украины - фото из открытых источников
Также Шевченко провел короткую аналитику своих соперников по группе: сборной Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
Андрей Шевченко добавил, что за последний год сборная однозначно стала более гибкой в тактическом плане и готова менять систему игры, но не отказывается от своих принципов.
Как ранее сообщал интернет-портал "Комментарии" Украина показала новую футбольную форму, в которой национальная сборная выступит на Евро-2020 (чемпионат стартует на этой неделе), однако ее дизайн вызвал гнев у российских чиновников и пропагандистов. На форме Украина изображена в ее государственных границах, включая временно оккупированные территории.
Как отреагировал на провокационные заявления российских пропагандистов главный тренер сборной Андрей Шевченко узнавайте в нашем материале.
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