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Главная Новости Спорт футбол Какие планы в украинской сборной по футболу на Евро-2020
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Какие планы в украинской сборной по футболу на Евро-2020

Украина начнет свой путь на Евро против фаворита группы - Нидерландов

9 июня 2021, 15:06
Автор:

Данило Матюха

Главной задачей сборной Украины по футболу на Евро-2020 будет выход из группы. Об этом рассказал главный тренер сборной и обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко, сообщает пресс-служба UEFA.

Какие планы в украинской сборной по футболу на Евро-2020

Cборная Украины - фото из открытых источников

Также Шевченко провел короткую аналитику своих соперников по группе: сборной Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

"Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата. Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии. Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов", — отметил тренер сборной.

Андрей Шевченко добавил, что за последний год сборная однозначно стала более гибкой в ​​тактическом плане и готова менять систему игры, но не отказывается от своих принципов.

"Мы можем скорректировать систему в рамках индивидуального подхода к каждому сопернику. Это может быть 4-3-3 или 3-5-2, но принципы игры ни в коем случае не будут меняться", — подчеркнул наставник.

Как ранее сообщал интернет-портал "Комментарии" Украина показала новую футбольную форму, в которой национальная сборная выступит на Евро-2020 (чемпионат стартует на этой неделе), однако ее дизайн вызвал гнев у российских чиновников и пропагандистов. На форме Украина изображена в ее государственных границах, включая временно оккупированные территории.

Как отреагировал на провокационные заявления российских пропагандистов главный тренер сборной Андрей Шевченко узнавайте в нашем материале.


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Источник: https://euro2020.football.ua/news/article/453365-shevchenko-glavnaja-zadacha-sbornojj-ukrainy-vykhod-iz-gruppy.html
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