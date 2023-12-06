Роман Яремчук забил свой первый гол за "Валенсию": видео



















Вчера в рамках 1/32 финала Кубка Испании по футболу встречались СК "Ароса" и "Валенсия". Гости победили со счетом 1:0, а единственный гол забил украинец Роман Яремчук, передают "Комментарии".

Роман Яремчук на тренировке. Фото с открытых источников

События матча

"Валенсия" с первых минут принялась подтверждать свой статус фаворита. Уже на 8 минуте матча после отскока Роман Яремчук получил мяч в штрафной и пробил в одно касание в нижний угол ворот "Аросы". Этот гол оказался единственным в этом не слишком интересном по событиям матче и вывел "Валенсию" в 1/16 финала Кубка Испании. Также этот мяч стал первым для Романа Яремчука за Валенсию.





Состав Валенсии: Доменек (В), Камус, Амалла, Васкес, Гильямон, Госальбес, Диакаби, Ирансо, Канос, Озкачар, Яремчук.

Тренер: Рубен Бараха.

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