"Реал" теряет очки на Бернабеу: "Жирона" лидер Ла Лиги

Завершился матч 12 тура испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Райо Вальекано". “Королевский клуб не сумел обыграть середняка чемпионата на домашнем стадионе, сообщают “Комментарии”.



Матч "Реала" и "Райо". Фото твиттер ФК "Реал Мадрид"

Матч на "Сантьяго Бернабеу" проходил под аккомпанемент постоянных атак "сливочных". Футболисты "Райо Вальекано" весь матч защищались и в итоге это принесло свои плоды. Вратарь гостей Столе Димитриевски стал настоящим героем и был признан лучшим игроком матча. По показателю xG "Реал Мадрид" наиграл на 2.22 гола, а "Райо" на 0.16.

После этой ничьей мадридский "Реал" опустился на вторую позицию и отстает от "Жироны" Цыганкова и Довбика на 2 очка. Следующий матч "королевский клуб" сыграет в среду с "Брагой" в Лиге чемпионов, а 11 ноября с Валенсией в чемпионате.

Райо после 12 туров занимает 9 место в испанской Примере. Следующий матч команда сыграет дома против лидера чемпионата "Жироны".

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Также отметим, что футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди семи претендентов победил мяч Михаила Мудрика, который он забил в матче против "Арсенала".



Напомним, что "Реал Бетис" заинтересован в подписании Андрея Лунина следующим летом. Учитывая возможное продолжение карьеры Кэпы Аррисабалаги в "Реале Мадрид", еще на несколько лет и восстановление Тибо Куртуа, для украинца может не остаться места в команде.

