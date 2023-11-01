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Реал летом может приобрести защитника мюнхенской Баварии

Контракт защитника с "Баварией" истекает летом 2025 года

сегодня, 16:44
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Куров Артем
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Мадридский "Реал", который следующим летом может подписать форварда "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе, также очень интересуется защитником мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвисом. Relevo сообщает, что он может перейти в состояние "сливочных" также следующим летом, передают "Комментарии".

Реал летом может приобрести защитника мюнхенской Баварии

Альфонсо Дэвис бежит с мячем. Фото с открытых источников

По информации источника, Альфонсо Дэвис является самым желанным подписанием для королевского клуба после Килиана Мбаппе. Контракт защитника с Баварией истекает в 2025 году. Учитывая, что Дэвис, скорее всего, не собирается подписывать новый, летом 2024 года "Реал" сможет приобрести игрока за относительно небольшие средства.


Альфонсо Дэвис присоединился к мюнхенскому клубу в 2018 году. Всего он провел за клуб 181 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 29 результативных передач. В этом сезоне на счету игрока 9 матчей и 3 ассиста.

Читайте также, что бывший клуб Сергея Реброва "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии может предложить главной звезде "Реала" Винисиусу Жуниору контракт с зарплатой в 200 млн евро в год. Контракт бразильского вингера с "сливочными" истекает следующим летом и при всех разговорах официально не было объявлено о продлении соглашения.

"Комментарии" также писали, что мадридский "Реал", который давно пытается подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, может это сделать летом. Также "сливочных" интересует трансфер Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

Также "Комментарии" писали, вчера состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Его, как многие и ожидали, получил Лионель Месси, а вот трофей Копа как лучшему игроку мира до 21 года достался полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему.



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Источник: https://www.relevo.com/futbol/liga-primera/madrid-palco-vestuario-optimista-nunca-20231031114922-nt.html
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