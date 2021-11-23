Раскрыта тайна захоронения аргентинского футболиста Диего Марадоны

Врач Нельсон Кастро рассказал о том, как похоронили легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону. По его свидетельству, спортсмена похоронили без сердца, сообщает Sport News.

Диего Марадона - фото: ukrinform.ua

"Была группа радикальных фанатов клуба "Химнасия Ла-Плата", которая хотела ворваться и унести сердце Марадоны, но сделать этого не смогла. Когда стало известно об их планах, Диего сердце и вытащили. Также это было сделано для того, чтобы его изучить. , потому что его сердце было очень важно для определения причины смерти", — отметил врач.

Он также рассказал, что к моменту смерти сердце весило 500 г, что ненормально.

"Обычно сердце весит 300 грамм, хотя у него было сердце спортсмена. Однако оно было большим даже для спортсмена. Причиной смерти была сердечная недостаточность. Жаль, что у него была склонность ко всему, что разрушительно", — отметил Нельсон Кастро.

В свою очередь бывший адвокат аргентинца Матиас Морла утверждал, что сердце футболиста буквально "разорвалось" от некачественного лечения. Также он отмечал, что перед смертью он посещал Диего и тот имел довольно странный голос, как у "робота" – высокий и отрывочный.



Напомним, что 60-летний Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года от инфаркта. К моменту смерти он был в своем доме в Буэнос-Айресе. Незадолго до этого легендарный футболист перенес операцию по удалению тромба в головном мозге. Также известно, что проходил курс лечения от алкогольной зависимости.

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