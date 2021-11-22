Стало известно, кто рассудит матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Шахтером»

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет выездной матч против миланского "Интера". "Горняки" попытаются одержать первую победу в этом еврокубковом турнире. Как сообщает сайт "УЕФА", поединок между командами рассудит бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

Овидиу Хацеган - фото: zn.ua

Помощниками на линиях будут его соотечественники Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге. Обязанности четвертого (запасного) рефери выполнит Совет Петреску.

Арбитрами VAR назначены немцы Кристиан Дингерт и Марк Фритц

Отметим, что Хацеган нынешним летом уже судил поединок с участием донецкой команды. Тогда в третьем квалификационном раунде ЛЧ "Шахтер" играл против бельгийского "Генка" и победил со счетом 2:1.

Напомним, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов румын уже обслуживал матч с участием другого украинского гранда киевского "Динамо". В 4-м туре бело-синие с минимальным счетом (0:1) уступили каталонской "Барселоне". В том поединке Хацеган раздал игрокам пять желтых карточек.

На данный момент "горняки" находятся на последнем месте с одним баллом, после четырех матчей. У миланцев, после стольких игр – семь баллов и второе место.

В предыдущем туре "Шахтер" на выезде минимально уступил мадридскому "Реалу" (1:2). За дончан голом отличился Фернандо. В свою очередь, "Интер" на выезде не имел проблем с молдавским "Шерифом". Подопечные Симоне Индзаги обыграли своих соперников со счетом 3:1. Точными ударами отличились: Брозович, Шкриняр и Санчес.

Чтобы продолжить выступления в еврокубках этого сезона, "горнякам" в последних двух поединках нужно добыть только победы и надеяться на поражения "Шерифа"

Матч между итальянским и украинским клубами состоится в среду, 24 ноября, в Милане на стадионе "Джузеппе Меаца". Начало встречи – в 19:45.

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