В Риме был назван лучший молодой футболист Европы 2021 года

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Олег Терещенко
На днях в Риме, в здании Федерального совета FIGC, прошла ежегодная церемония вручения приза Golden Boy 2021 ("Золотой мальчик" 2021). По сообщению авторитетного спортивного итальянского издания Tuttosport, победителем стал полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри.
Golden Boy 2021 Педри - фото: из tuttosport.com
Молодой дар каталонского клуба набрал 318 баллов и обошел своего ближайшего конкурента англичанина Джуда Беллингема ("Боруссия" Дортмунд) на 199 баллов.
В голосовании приняли участие 40 авторитетных журналистов со всего мира. Среди них 24 поставили его на первое место, еще девять – на второе и три – на третье. Таким образом, 18-летний (через три дня ему исполнится 19 лет) Педри из 20 футболистов (до 21 года) занял первое место.
Следует отметить, что выборы Golden Boy начинаются с публикации списка из 100 кандидатов на Tuttosport в середине июня. Ежемесячно отсеивается по 20 футболистов, пока в конце концов не останется двадцатка "выживших". Именно эти счастливчики в течение месяца разыгрывают приз лучшего "Золотого мальчика" Европы.
Также приз Web Golden Boy (приз "Зрительских симпатий" вручается с 2018 года) завоевал немец Карим Адейеми из "РБ Зальцбург", обогнавший бельгийца Шарля де Кетеларе ("Брюгге").
Напомним, что в прошлом году приз Golden Boy завоевал норвежский футбольный вундеркинд Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд).
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