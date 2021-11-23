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В Риме был назван лучший молодой футболист Европы 2021 года

"Золотым мальчиком" стал полузащитник "Барселоны"

сегодня, 10:30
Автор:

Олег Терещенко
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На днях в Риме, в здании Федерального совета FIGC, прошла ежегодная церемония вручения приза Golden Boy 2021 ("Золотой мальчик" 2021). По сообщению авторитетного спортивного итальянского издания Tuttosport, победителем стал полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри.

В Риме был назван лучший молодой футболист Европы 2021 года

Golden Boy 2021 Педри - фото: из tuttosport.com

Молодой дар каталонского клуба набрал 318 баллов и обошел своего ближайшего конкурента англичанина Джуда Беллингема ("Боруссия" Дортмунд) на 199 баллов.

В голосовании приняли участие 40 авторитетных журналистов со всего мира. Среди них 24 поставили его на первое место, еще девять – на второе и три – на третье. Таким образом, 18-летний (через три дня ему исполнится 19 лет) Педри из 20 футболистов (до 21 года) занял первое место.

Спасибо всем членам жюри и фанатам, которые всегда поддерживали меня в этом просто невероятном для меня 2021 году. И, конечно же, большое спасибо "Барсе", национальной сборной, моей семье, моим друзьям и, разумеется, всем тем, кто был рядом со мной изо дня в день, без которых я не смог бы выиграть этот приз", — отметил Педри в своем видеообращении к Tuttosport

Следует отметить, что выборы Golden Boy начинаются с публикации списка из 100 кандидатов на Tuttosport в середине июня. Ежемесячно отсеивается по 20 футболистов, пока в конце концов не останется двадцатка "выживших". Именно эти счастливчики в течение месяца разыгрывают приз лучшего "Золотого мальчика" Европы.

Также приз Web Golden Boy (приз "Зрительских симпатий" вручается с 2018 года) завоевал немец Карим Адейеми из "РБ Зальцбург", обогнавший бельгийца Шарля де Кетеларе ("Брюгге").

Напомним, что в прошлом году приз Golden Boy завоевал норвежский футбольный вундеркинд Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд).

Ранее портал Комментарии сообщал о том, кто рассудит матч Лиги чемпионов между Интером и Шахтером.


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Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/golden-boy/2021/11/22-87269881/golden_boy_2021_pedri_il_nuovo_ragazzo_doro_di_tuttosport
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