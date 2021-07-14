Проклятие "Кирикочо": что помогло Италии выиграть Евро-2020

Капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини, обнимая своих товарищей по команде, кричал слово "кирикочо" в сторону англичанина Букайо Сака, который собирался пробить решающий пенальти на Евро-2020. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

Сборная Италии - фото из открытых источников

В результате Джанлуиджи Доннарума отбил удар, а спустя несколько минут уже сам Кьеллини поднял над головой кубок континентальных чемпионов. Что же это за загадочное слово и действительно ли оно приносит неудачу?

"Кирикочо" может ничего не сказать большинству людей, но в мире футбола он довольно печально известен. Легенда гласит, в 80-х известный аргентинский тренер Карлос Билардо тренировал "Эстудиантес". У команды был очень преданный болельщик по прозвищу Кирикочо – вот только репутация у него была так себе.



Когда он приходил на тренировки (а они были открытыми), команда регулярно теряла игроков из-за травм. Билардо был очень суеверным тренером и нашел решение: использовать энергию фаната в свою пользу. Он отправлял Кирикочо с его плохой кармой встречать команды, приезжающие в город.

После такого решения Билардо взял чемпионство с "Эстудиантес". А в сезоне 1982 года одно из трех поражений команда потерпела, когда Кирикочо не было на трибунах.

Со временем слово "кирикочо" разошлось по всем испаноязычным странам. Чаще всего так кричат, когда кто-то бьет пенальти, опасный штрафной или готовится к удару после выхода один на один.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

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