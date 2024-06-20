Прогноз на матч Украина Словакия: кто имеет больше шансов на победу

Сборная Украины 21 июня сыграет матч второго тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу против команды Словакии. Букмекеры оценили шансы каждой команды победить в этом поединке.



Прогноз матча Украина Словакия. Фото из открытых источников

Сборная Украины, занимающая 22 место в рейтинге ФИФА, подходила одним из фаворитов группы E на Чемпионате Европы. Однако украинская команда потерпела разгромное поражение в первом матче Евро-2024, уступив 3:0 43-й команде рейтинга ФИФА — Румынии.

Словакия перед началом Евро-2024 считалась аутсайдером группы и занимала 45 место в рейтинге ФИФА. Однако в первой игре на Евро-2024 Словакия смогла обыграть фаворита – сборную Бельгии со счетом 0:1.

Из-за не лучшего результата в первом матче сборная Украины должна побеждать Словакию во втором туре группового этапа, если хочет иметь шансы на выход в плей-офф Евро-2024.

Согласно прогнозам, Украина фаворит матча. На победу команды Реброва букмекеры дают 45% шансов (коэффициент 2,15). Победу сборной Словакии оценили в 25% (коэффициент 3,75). А то, что матч между командами закончится ничьей – 30% (коэффициент 3,3).

За историю противостояний во всех турнирах сборная Словакии и Украины встречалась 8 раз. Три раза победу одерживала Украина, дважды – Словакия, а еще три раза матч заканчивался ничьей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны шансы Украины на выход из группы на Евро-2024. У сборной Украины один из самых низких шансов среди всех участников Чемпионата Европы, а в собственной группе они оказались самыми низкими. Также стали известны шансы на победу на Евро-2024.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых дорогих команд Чемпионата Европы. Какое место заняла сборная Украины.