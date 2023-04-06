Президент УЕФА рассказал, когда отменят дисквалификацию России

Руководитель УЕФА Александер Чеферин сообщил, что вернуть Россию в футбольные соревнования на европейском континенте до окончания войны будет тяжело. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото из открытых источников

Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА до 2027 года. В Лиссабоне состоялась пресс-конференция, где футбольный функционер также высказался и о российских спортсменах. По мнению Чеферина, Россия не вернется к соревнованиям, пока не закончится война в Украине.

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"Мое личное мнение: пока не прекратится война, нам будет очень трудно что-либо изменить", — говорит президент УЕФА Александер Чеферин.

Руководящий орган европейского футбола в феврале 2022 года запретил российским командам участвовать в своих соревнованиях после вторжения в Украину. Большинство международных спортивных организаций также исключили или ограничили участие российских спортсменов. Национальная футбольная команда Беларуси и ее клубы могут участвовать в европейских соревнованиях, но их домашние игры должны проходить на нейтральном поле и без зрителей.

Чеферин заявил, что решение запретить Беларуси участвовать в отборе на Чемпионат Европы 2024 может "только исполком УЕФА" и что ситуация будет продолжать следить до следующего заседания комитета 28 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МОК цинично ответил на критику Украины о допуске российских спортсменов.

Также "Комментарии" писали о клубе из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", официально предложившему Месси рекордную зарплату. Это в два раза больше чем получает Роналду.