УЕФА включила молодого футболиста "Шахтера" в список ТОП-игроков европейского масштаба

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Олег Терещенко
Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик
вошел в список топ-игроков европейского масштаба, до 21 года. По версии сайта uefa.com,
он является одним из наиперспективнейшим игроком нового поколения континента.
Михаил Мудрик - фото из uaf.ua
К вашему вниманию список из ТОП-50 футболистов:
Карим Адейеми (Германия, 19 – РБ "Зальцбург");
Амин Адли (Франция, 21 – "Леверкузен");
Ануар Айт Эль Хадж (Бельгия, 19 – "Андерлехт");
Андер Барренечеа (Испания, 20 – "Реал Сосьедад");
Стипе Бюк (Хорватия, 19 – "Хайдук", Сплит);
Эрик Ботейм (Норвегия, 21 – "Краснодар");
Агибу Камара (Гвинея, 20 – "Олимпиакос");
Эрсин Дестаноглу (Турция, 21 – "Бешикташ");
Хьюго Экитике (Франция, 19 – "Реймс");
Харви Эллиотт (Испания, 19 – "Ливерпуль");
Конор Галлахер (Англия, 21 – "Кристал Пэлас", взят в
аренду у "Челси");
Гави (Испания, 17 – "Барселона");
Этьен Грин (Англия, 21 – "Сент-Этьен");
Пьер Калулу (Франция, 21 год – "Милан");
Арно Калимуэндо (Франция, 19 – "Ланс", в аренде из "Парижа");
Одилон Коссуну (Кот-д'Ивуар, 20 – "Леверкузен");
Кацпер Козловски (Польша, 18 — "Юнион Сент-Жиллуаз", взят
в аренду у "Брайтон энд Хоув Альбион");
Лоизос Лоизу (Кипр, 18 – "Омония");
Нони Мадуке (Англия, 19 – ПСВ "Эйндховен");
Михаил Мудрик (Украина, 20 – "Шахтер" Донецк);
Максим Мухин (Россия, 20 – "ЦСКА");
Нико (Испания, 19 – "Барселона");
Лука Нетц (Германия, 18 – "Боруссия" Менхенгладбах);
Бечир Омерагич (Швейцария, 19 – "Цюрих");
Лоис Опенда (Бельгия, 21 – "Витесс", в аренде у "Брюгге");
Йереми Пино (Испания, 19 – "Вильярреал");
Николас Раскин (Бельгия, 20 — "Стандарт");
Джакомо Распадори (Италия, 21 – "Сассуоло");
Девайн Ренш (Нидерланды, 18 – "Аякс");
Николо Ровелла (Италия, 20 – "Дженоа", в аренде у "Ювентуса");
Джорджинио Руттер (Франция, 19 – "Хоффенхайм");
Андреас Шьелдеруп (Норвегия, 17 – "Северная Шелландия");
Бенджамин Шешко (Словения, 18 – РБ "Зальцбург");
Мохамед Симакан (Франция, 21 – РБ "Лейпциг");
Уилфрид Синго (Кот-д'Ивуар, 21 – "Торино");
Эмиль Смит-Роу (Англия, 21 год, "Арсенал");
Хефрен Тюрам (Франция, 20 – "Ницца");
Юрриен Тимбер (Нидерланды, 20 – "Аякс");
Адриен Трюфферт (Франция, 20 – "Ренн");
Арсен Захарян (Россия, 18 – "Динамо" Москва);
Стоит отметить, что этот список был выбран репортерами,
корреспондентами и редакторами UEFA.com и не может конкурировать с более
известными наградами. Все возрасты на 1 января 2022 года.
Как сообщали ранее "Комментарии", обладатель "Золотого мяча" заболел Covid-19: сейчас футболист в изоляции.
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