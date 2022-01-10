УЕФА включила молодого футболиста "Шахтера" в список ТОП-игроков европейского масштаба

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик вошел в список топ-игроков европейского масштаба, до 21 года. По версии сайта uefa.com, он является одним из наиперспективнейшим игроком нового поколения континента.

Михаил Мудрик - фото из uaf.ua

К вашему вниманию список из ТОП-50 футболистов:

Карим Адейеми (Германия, 19 – РБ "Зальцбург");

Амин Адли (Франция, 21 – "Леверкузен");

Ануар Айт Эль Хадж (Бельгия, 19 – "Андерлехт");

Андер Барренечеа (Испания, 20 – "Реал Сосьедад");

Стипе Бюк (Хорватия, 19 – "Хайдук", Сплит);

Эрик Ботейм (Норвегия, 21 – "Краснодар");

Агибу Камара (Гвинея, 20 – "Олимпиакос");

Эрсин Дестаноглу (Турция, 21 – "Бешикташ");

Хьюго Экитике (Франция, 19 – "Реймс");

Харви Эллиотт (Испания, 19 – "Ливерпуль");

Конор Галлахер (Англия, 21 – "Кристал Пэлас", взят в аренду у "Челси");

Гави (Испания, 17 – "Барселона");

Этьен Грин (Англия, 21 – "Сент-Этьен");

Пьер Калулу (Франция, 21 год – "Милан");

Арно Калимуэндо (Франция, 19 – "Ланс", в аренде из "Парижа");

Одилон Коссуну (Кот-д'Ивуар, 20 – "Леверкузен");

Кацпер Козловски (Польша, 18 — "Юнион Сент-Жиллуаз", взят в аренду у "Брайтон энд Хоув Альбион");

Лоизос Лоизу (Кипр, 18 – "Омония");

Нони Мадуке (Англия, 19 – ПСВ "Эйндховен");

Михаил Мудрик (Украина, 20 – "Шахтер" Донецк);

Максим Мухин (Россия, 20 – "ЦСКА");

Нико (Испания, 19 – "Барселона");

Лука Нетц (Германия, 18 – "Боруссия" Менхенгладбах);

Бечир Омерагич (Швейцария, 19 – "Цюрих");

Лоис Опенда (Бельгия, 21 – "Витесс", в аренде у "Брюгге");

Йереми Пино (Испания, 19 – "Вильярреал");

Николас Раскин (Бельгия, 20 — "Стандарт");

Джакомо Распадори (Италия, 21 – "Сассуоло");

Девайн Ренш (Нидерланды, 18 – "Аякс");

Николо Ровелла (Италия, 20 – "Дженоа", в аренде у "Ювентуса");

Джорджинио Руттер (Франция, 19 – "Хоффенхайм");

Андреас Шьелдеруп (Норвегия, 17 – "Северная Шелландия");

Бенджамин Шешко (Словения, 18 – РБ "Зальцбург");

Мохамед Симакан (Франция, 21 – РБ "Лейпциг");

Уилфрид Синго (Кот-д'Ивуар, 21 – "Торино");

Эмиль Смит-Роу (Англия, 21 год, "Арсенал");

Хефрен Тюрам (Франция, 20 – "Ницца");

Юрриен Тимбер (Нидерланды, 20 – "Аякс");

Адриен Трюфферт (Франция, 20 – "Ренн");

Арсен Захарян (Россия, 18 – "Динамо" Москва);

Стоит отметить, что этот список был выбран репортерами, корреспондентами и редакторами UEFA.com и не может конкурировать с более известными наградами. Все возрасты на 1 января 2022 года.

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