Итоги месяца в Бундеслиге: опубликован список претендентов на звание лучшего футболиста января

Бундеслига в самом разгаре, а это значит, что пора выбирать лучшего игрока немецкого чемпионата в январе. По итогам прошлого месяца на награду претендуют шесть футболистов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Левандовски и Холанд, Фото: из открытых источников

Уточняется, что за награду поборются: Роберт Левандовски (Бавария), Томас Мюллер (Бавария), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Патрик Виммер (Арминия), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) и Мусса Диаби (Байер).

Проголосовать за своего фаворита каждый желающий может на сайте EA Sports. Интересно, что помимо всем известных звезд, в этом списке есть представитель откровенно скромной Арминии – Патрик Виммер.

Ранее портал "Комментарии" писал, что атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик вошел в список топ-игроков европейского масштаба, до 21 года. По версии сайта uefa.com, он является одним из наиперспективнейшим игроком нового поколения континента.

Также портал "Комментарии" напоминает, что в двадцать четвертом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде встречался с одним из аутсайдеров чемпионата – "Бернли". Криштиану Роналду вышел на поле во втором тайме, но не смог отличится в воротах команды хозяев. Таким образом он довел свою безголевую серию до пяти матчей. Такого не случалось последние 12 лет.

Такое событие явно опечалило португальца, который последний раз переживал столь долгую безголевую засуху в 2010 году. Тогда он только начинал свой долгий и успешный путь в мадридском "Реале". Отметим, что помимо Роналду в воротах Бернли во втором тайме не смог отличится и ни один другой игрок "Манчестер Юнайтед". Матч завершился боевой ничьей 1-1. Такой результат подвинул команду Рангника на 6 место в таблице.

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