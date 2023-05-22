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После окончания футбольного сезона в Украине исчезнет очередной клуб

Украинский клуб, который не смог удержать прописку в УПЛ, вскоре объявит о прекращении своего существования.

сегодня, 20:02
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Автор:

Slava Kot

Украинский футбольный клуб ПФК "Львов" по окончании сезона прекратит свое существование. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс "Футбол TIME".

После окончания футбольного сезона в Украине исчезнет очередной клуб

ПФК "Львов" прекратит свое существование Фото из открытых источников

"Футбол TIME" узнал от игроков ПФК "Львов", что с 1 июня команда прекращает свое существование. Такую информацию озвучил менеджмент футбольного клуба и попросил игроков команды убрать свои вещи из базы и клубной раздевалки.


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Причиной такого исчезновения ПФК "Львов" стало решение владельца команды Богдана Копытко перестать финансировать клуб. Почетный президент львовского футбольного клуба Алексей Боровиков, которого назначили в начале 2023 года, чтобы спасти команду от вылета, покинул свой пост и вернулся в Соединенные Штаты.

ПФК "Львов" 21 мая проиграл матч против ФК "Рух" и, таким образом, потерял теоретические шансы на то, чтобы остаться в УПЛ. Львовская команда должна сыграть в мае еще два поединка с "Черноморцем" и "Ингульцем". Последний поединок команды ПФК "Львов" против ФК "Колос" в Премьер-лиге запланирован на 3 июня. Однако, по информации "Футбол TIME", он не состоится, ведь команда не поедет на эту встречу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что итальянский инсайдер Фабрицио Романо указал нового тренера сборной Украины по футболу. По словам журналиста, соглашение уже подписано с УАФ и вскоре состоится официальное объявление.

Также "Комментарии" писали о ФИФА, показавшей логотип ЧМ 2026 года. Болельщики беспощадно критикуют и говорят, что могут сделать лучше из-за любого современного приложения редактирования изображений.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7-DaKPZCJvg&ab_channel=%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BBTIME
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