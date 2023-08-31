Полиция разыскивает популярного футболиста Роналдинью по подозрению в мошенничестве

Легенда бразильского футбола может быть снова заключен после того, как не появился на слушаниях в Палате депутатов Бразилии по иску о финансовой пирамиде. 43-летнего мужчину разыскивает местная полиция.

Арест Роналдинью в 2020 году. Фото из открытых источников

Бывшего футболиста подозревают в причастности к мошенничеству, поскольку его компания 18kRonaldinho предположительно предлагала фальшивые денежные доходы в размере более 2% в день для инвесторов, внесших в его компанию по меньшей мере 30 долларов. Однако защита Роналдиньо утверждает, что сам спортсмен стал жертвой мошенников, использовавших его имя для незаконных действий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Испанское издание Marca сообщает, что клиенты 18kRonaldinho подали гражданский иск и требуют у Роналдиньо 61,2 млн долларов финансовых и моральных возмещений. Футболист не явился на два слушания по мошенничеству с криптовалютой и деятельностью компании 18 kRonaldinho. Таким образом, полиция подала в розыск Роналдиньо и доставит его в зал слушаний принудительно.

Также сообщается, что бразильская прокуратура попросила запретить ему покидать страну и аннулировать паспорт. СМИ указывают, что полицейские совершили рейд на дом бывшего футболиста, но не обнаружили его там.

Напомним, что Роналдиньо в 2020 году был арестован и месяц провел в тюрьме из-за поддельного паспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский боксер сменил имя в честь Путина.

Также "Комментарии" писали, что россияне возмущены поведением украинской теннисистки. Это произошло из-за того, что украинка не пожала руку канадской сопернице после теннисного матча.