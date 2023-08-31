logo

BTC/USD

27229.91

ETH/USD

1705.83

LTC/USD

67.90

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Полиция разыскивает популярного футболиста Роналдинью по подозрению в мошенничестве
commentss НОВОСТИ Все новости

Полиция разыскивает популярного футболиста Роналдинью по подозрению в мошенничестве

Легенда мирового футбола попала в очередной скандал. На этот раз полиция объявила Роналдинью в розыск по подозрению в мошенничестве с криптовалютой.

сегодня, 11:20
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Легенда бразильского футбола может быть снова заключен после того, как не появился на слушаниях в Палате депутатов Бразилии по иску о финансовой пирамиде. 43-летнего мужчину разыскивает местная полиция.

Полиция разыскивает популярного футболиста Роналдинью по подозрению в мошенничестве

Арест Роналдинью в 2020 году. Фото из открытых источников

Бывшего футболиста подозревают в причастности к мошенничеству, поскольку его компания 18kRonaldinho предположительно предлагала фальшивые денежные доходы в размере более 2% в день для инвесторов, внесших в его компанию по меньшей мере 30 долларов. Однако защита Роналдиньо утверждает, что сам спортсмен стал жертвой мошенников, использовавших его имя для незаконных действий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Испанское издание Marca сообщает, что клиенты 18kRonaldinho подали гражданский иск и требуют у Роналдиньо 61,2 млн долларов финансовых и моральных возмещений. Футболист не явился на два слушания по мошенничеству с криптовалютой и деятельностью компании 18 kRonaldinho. Таким образом, полиция подала в розыск Роналдиньо и доставит его в зал слушаний принудительно.

Также сообщается, что бразильская прокуратура попросила запретить ему покидать страну и аннулировать паспорт. СМИ указывают, что полицейские совершили рейд на дом бывшего футболиста, но не обнаружили его там.

Напомним, что Роналдиньо в 2020 году был арестован и месяц провел в тюрьме из-за поддельного паспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский боксер сменил имя в честь Путина.

Также "Комментарии" писали, что россияне возмущены поведением украинской теннисистки. Это произошло из-за того, что украинка не пожала руку канадской сопернице после теннисного матча.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marca.com/en/football/2023/08/23/64e63dfae2704ef2028b458a.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!