Полиция Китая остановила Месси в аэропорту: обнаружили проблемы с паспортом (ВИДЕО)

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси прибыл в Китай, где национальная команда должна провести два футбольных матча. На дороге аргентинский футболист столкнулся с неприятностями в китайском аэропорту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Mirror.

Месси был задержан в китайском аэропорту. Фото из открытых источников

10 июня игроки сборной Аргентины отправились в Пекин, чтобы провести две товарищеские встречи. Первая должна состояться 15 июня против Австралии. 35-летний лидер сборной также прибыл в аэропорт, где возникли проблемы. У футболиста два паспорта аргентинский и испанский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Оказалось, что Месси взял только один испанский паспорт, для которого необходимо оформить визу в Китае. Из-за отсутствия визы аргентинца оцепила полиция, которая была обеспокоена отсутствием у Лионеля Месси его родного паспорта. Однако после получасового ожидания персонал аэропорта оформил визу для аргентинца, после чего он поехал на тренировочную базу к другим игрокам сборной.

Если бы у Месси был аргентинский паспорт, то в китайском аэропорту не возникло бы проблем, поскольку гражданам Аргентины не нужна виза в Китай.

Напомним, что семикратный обладатель "Золотого мяча" официально станет игроком "Интер Майами" 5 июля. В это время откроется трансферное окно MLS.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила российскую спортсменку за ее позицию по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о второй ракетке мира, белоруске Арине Соболенко, которая во время конференции на теннисном турнире во Франции странно отреагировала на вопрос о войне в Украине.