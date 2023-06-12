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Полиция Китая остановила Месси в аэропорту: обнаружили проблемы с паспортом (ВИДЕО)

35-летний игрок сборной Аргентины Лионель Месси был задержан в китайском аэропорту.

сегодня, 16:55
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Автор:

Slava Kot

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси прибыл в Китай, где национальная команда должна провести два футбольных матча. На дороге аргентинский футболист столкнулся с неприятностями в китайском аэропорту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Mirror.

Полиция Китая остановила Месси в аэропорту: обнаружили проблемы с паспортом (ВИДЕО)

Месси был задержан в китайском аэропорту. Фото из открытых источников

10 июня игроки сборной Аргентины отправились в Пекин, чтобы провести две товарищеские встречи. Первая должна состояться 15 июня против Австралии. 35-летний лидер сборной также прибыл в аэропорт, где возникли проблемы. У футболиста два паспорта аргентинский и испанский.


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Оказалось, что Месси взял только один испанский паспорт, для которого необходимо оформить визу в Китае. Из-за отсутствия визы аргентинца оцепила полиция, которая была обеспокоена отсутствием у Лионеля Месси его родного паспорта. Однако после получасового ожидания персонал аэропорта оформил визу для аргентинца, после чего он поехал на тренировочную базу к другим игрокам сборной.

Если бы у Месси был аргентинский паспорт, то в китайском аэропорту не возникло бы проблем, поскольку гражданам Аргентины не нужна виза в Китай.

Напомним, что семикратный обладатель "Золотого мяча" официально станет игроком "Интер Майами" 5 июля. В это время откроется трансферное окно MLS.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила российскую спортсменку за ее позицию по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о второй ракетке мира, белоруске Арине Соболенко, которая во время конференции на теннисном турнире во Франции странно отреагировала на вопрос о войне в Украине.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/messi-stopped-airport-china-passport-30212821
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