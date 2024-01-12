Почеттино высказался об игре Мудрика в этом сезоне: что сказал наставник “Челси



















Лондонский "Челси" в этом сезоне не слишком впечатляет своей игрой. На этом фоне свою порцию критики иногда получает и Михаил Мудрик, за которого лондонцы заплатили почти 100 миллионов. Однако Маурисио Почеттино верит в прогресс украинца. Об этом сообщает издание Daily Express.



Мудрик забивает гол. Фото прес-служба ФК Челси

Он присоединился к клубу, когда здесь было много проблем, и игроки не были в себе уверены. Молодому парню, переехавшему в новую страну, трудно сразу заиграть на высоком уровне, а еще сложнее сделать это, когда за тебя заплатили огромные деньги. Болельщики думают, что такие футболисты должны решать судьбу матчей сами, но это так не работает. Ему нужно время для развития, и он уже начал демонстрировать его в этом сезоне. Мне кажется, что Мудрик играет лучше, украинец начинает адаптироваться к АПЛ и усовершенствуется с каждым матчем, – сказал аргентинский специалист.

В этом сезоне Мудрик провел за Челси 21 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.





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