Почему тренеру збирной Италии Роберто Манчини жаль английскую команду

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Данило Матюха
Тренерский дуэт друзей Роберто Манчини и Джанлука Виалли не смог сдержать слез радости от первой в жизни победы на чемпионате Европы в качестве тренеров. В свое время, играя за сборную Италии, им так и не удалось получить трофеев на национальном уровне. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.
Роберто Манчини - фото из открытых источников
Теперешних тренеров итальянской национальной команды объединяет долгая история настоящей и глубокой дружбы, которая тянется еще с игр за "Сампдорию". Как футболисты сборной они упустили возможность заиметь европейский трофей в составе молодежной команды до 21 года, а затем на чемпионате мира 1990 года. Но уже в почетном возрасте смогли довести свою команду до логической победы на Евро-2020.
Не смогли сдержать слез радости и итальянские игроки от Чирро Иммобиле, который, конечно, не был одним из главных героев, до Жоржиньо, который, несмотря на провал с последним пенальти, еще раз показал, почему в этом году он дважды стал чемпионом Европы, сначала с "Челси", а теперь с национальной сборной, вплоть до Джанлуиджи Доннаруммы, который в возрасте 22 лет вселял силу и уверенность в самые критические моменты.
Также тренер итальянской сборной добавил, что ему все-таки жаль англичан, ведь исход чемпионства решался в серии пенальти, которая в большинстве случаев является лотереей.
Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.
К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1.
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