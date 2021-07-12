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Почему тренеру збирной Италии Роберто Манчини жаль английскую команду

Манчини, который не смог выиграть чемпионат Европы в качестве игрока, покорил европейское первенство в тренерском амплуа

сегодня, 10:02
Автор:

Данило Матюха

Тренерский дуэт друзей Роберто Манчини и Джанлука Виалли не смог сдержать слез радости от первой в жизни победы на чемпионате Европы в качестве тренеров. В свое время, играя за сборную Италии, им так и не удалось получить трофеев на национальном уровне. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

Почему тренеру збирной Италии Роберто Манчини жаль английскую команду

Роберто Манчини - фото из открытых источников

Теперешних тренеров итальянской национальной команды объединяет долгая история настоящей и глубокой дружбы, которая тянется еще с игр за "Сампдорию". Как футболисты сборной они упустили возможность заиметь европейский трофей в составе молодежной команды до 21 года, а затем на чемпионате мира 1990 года. Но уже в почетном возрасте смогли довести свою команду до логической победы на Евро-2020.

"Команда сильно выросла, и я думаю, что ее можно улучшить. Это было очень утомительно, но мы очень счастливы за итальянцев. Дружба с Виалли? Это выходит за рамки все, как в Сампдории нашего времени. Сегодня круг замкнулся. Но дружба, завязанная между нами помогла нам зайти так далеко", — сказал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Не смогли сдержать слез радости и итальянские игроки от Чирро Иммобиле, который, конечно, не был одним из главных героев, до Жоржиньо, который, несмотря на провал с последним пенальти, еще раз показал, почему в этом году он дважды стал чемпионом Европы, сначала с "Челси", а теперь с национальной сборной, вплоть до Джанлуиджи Доннаруммы, который в возрасте 22 лет вселял силу и уверенность в самые критические моменты.

"Невозможно было даже подумать, но у меня замечательные ребята, и у меня нет слов для этой замечательной группы исполнителей. На нашем пути была непростая игра, финал, как бы он ни шел, стал очень сложным. У меня нет слов, замечательные игроки. Болельщики, теперь празднуйте!", — подчеркнул Манчини.

Также тренер итальянской сборной добавил, что ему все-таки жаль англичан, ведь исход чемпионства решался в серии пенальти, которая в большинстве случаев является лотереей.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1.


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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Europei/12-07-2021/europei-italia-inghilterra-mancini-giocatori-meravigliosi-4102685579401.shtml
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