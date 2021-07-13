Почему тренера сборной Дании Каспера Хьюльманда раздражает Евро-2020

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Данило Матюха
Тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд вернулся домой к повседневной жизни после полуфинала чемпионата Европы, но наставник команды все еще переваривает полученный опыт.
Каспер Хьюлманд - фото из открытых источников
Последний раунд чемпионата Европы официально завершился для Дании почти неделю назад, но для Каспера Хьюльманда все еще не отпускают эмоции.
Но даже несмотря на то, что у Каспера Хьюльманда было несколько дней, чтобы осмыслить этот опыт, он говорит, что нереально перейти от погони за золотом на чемпионате Европы к необходимости покупать молоко в супермаркете, чтобы привести в порядок повседневную жизнь.
Один из эпизодов, который, очевидно, сильно повлиял на Каспера Хьюльманда, — это падение Кристиана Эриксена во время матча с Финляндией.
Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча Англии и Дании, который и решил исход всего поединка. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальное пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.
Добавим, что тренер сборной Дании Каспер Хьюльманд сожалеет о поражении в матче против сборной Англии. Датский наставник продемонстрировал отличное спокойствие, хорошую командную игру и большую тактическую изобретательность на протяжении всего турнира, но в полуфинальном матче Евро-2020, по мнению самого тренера, это не сыграло решающей роли.
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