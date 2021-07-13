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Главная Новости Спорт футбол Почему тренера сборной Дании Каспера Хьюльманда раздражает Евро-2020
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Почему тренера сборной Дании Каспера Хьюльманда раздражает Евро-2020

Датский тренер до сих пор не может отойти от поражения своей команды на Евро-2020

сегодня, 13:08
Автор:

Данило Матюха

Тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд вернулся домой к повседневной жизни после полуфинала чемпионата Европы, но наставник команды все еще переваривает полученный опыт.

Почему тренера сборной Дании Каспера Хьюльманда раздражает Евро-2020

Каспер Хьюлманд - фото из открытых источников

Последний раунд чемпионата Европы официально завершился для Дании почти неделю назад, но для Каспера Хьюльманда все еще не отпускают эмоции.

"Меня все еще раздражает упущенная возможность. И этот матч, который состоялся сегодня вечером тоже. Да, извините, но я не могу к нему нормально относиться. Меня это до сих пор безмерно раздражает. Так что это непросто", — заявил Хьюльманд.

Но даже несмотря на то, что у Каспера Хьюльманда было несколько дней, чтобы осмыслить этот опыт, он говорит, что нереально перейти от погони за золотом на чемпионате Европы к необходимости покупать молоко в супермаркете, чтобы привести в порядок повседневную жизнь.

Один из эпизодов, который, очевидно, сильно повлиял на Каспера Хьюльманда, — это падение Кристиана Эриксена во время матча с Финляндией.

"Это был экстремальный опыт, который до сих пор живет во мне, но я уже не так переживаю. Я совсем не в восторге от этого опыта и всего, что с ним связано. Нам всем потребуется некоторое время, чтобы подумать и поговорить об этом. Потому что эта ситуация не исчезает просто так", — сказал тренер.

Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча Англии и Дании, который и решил исход всего поединка. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальное пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.

Добавим, что тренер сборной Дании Каспер Хьюльманд сожалеет о поражении в матче против сборной Англии. Датский наставник продемонстрировал отличное спокойствие, хорошую командную игру и большую тактическую изобретательность на протяжении всего турнира, но в полуфинальном матче Евро-2020, по мнению самого тренера, это не сыграло решающей роли. 


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Источник: https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-07-12-hjulmand-er-stadig-graenseloest-irriteret-over-em
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