Почему тренер лондонского "Арсенала", защищая своего игрока от травли фанатов, сам подвергся критике

Тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета выступил в защиту молодого английского футболиста Букайо Сака, ставшего жертвой расистских шуток в социальных сетях, после того, как не забил последний пенальти в финале Евро-2020. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Артета и Сака - фото из открытых источников

Артета высоко оценил силу характера 19-летнего футболиста и осудил поведение английских футбольных фанатов.

"Сака получил много сообщений с поддержкой от людей из мира футбола и не только от "Арсенала", его клуба, но также от английской национальной команды и болельщиков. Он заслуживает того, чтобы быть топовым футболистом", — сказал наставник "канониров".

Арета объяснил, что говорил с Сакой, чтобы показать свою поддержку, и убежден, что он преодолеет это испытание. Тренер "Арсенала" надеется, что власть ужесточит законы, чтобы наказать комментаторов в соцсетях за неприемлемые подколы, от которых также пострадали молодые полузащитники Санчо и Рэшфорд.

С другой стороны, 13 июля "Арсенал" проиграл свою первую игру в сезоне, а наставник "канониров" подвергся критике в социальных сетях с хэштегом #Artetaout. Таким образом фанаты "оружейников" требуют отставки тренера.

Напомним, что 49 человек были арестованы во время воскресного финала чемпионата Европы между Италией и Англией на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В то же время 19 офицеров британской полиции получили ранения, пытаясь отслеживать толпу в связи с разборками на стадионе "Уэмбли", которые начались после победы Италии в серии пенальти.

Также финалистов чемпионата Европы — сборную Англии могут наказать из-за неприемлемого поведения до и во время воскресного финала против Италии. Детали в нашем материале.





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