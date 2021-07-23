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Главная Новости Спорт футбол Почему солигорский "Шахтер" уволил украинского тренера
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Почему солигорский "Шахтер" уволил украинского тренера

После неудачной еврокубковой компании Украинский тренер покинул клуб

сегодня, 13:06
Автор:

Данило Матюха

Белорусский "Шахтёр" из Солигорска отправил в отставку главного тренера украинца Романа Григорчука, сообщает пресс-служба клуба.

Почему солигорский "Шахтер" уволил украинского тренера

Роман Григорчук - фото из открытых источников

22 июля на поле стадиона "Диошдьёр" в Венгрии состоялся матч Лиги конференций, в котором сошлись между собой солигорский "Шахтёр" и "Фола" из Люксембурга. В составе клуба из Беларуси отличился полузащитник Игорь Стасевич. У гостей отличились полузащитник Мирза Мустафич и нападающий Майкл Омосанья. Встреча завершилась победой "Фолы" со счётом 2:1.

После окончания матча состоялась встреча главного тренера с руководством клуба. На ней стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества. Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники. Имя нового наставника будет объявлено в ближайшее время.

Отметим, Григорчук возглавил солигорский "Шахтёр" в сентябре 2020 года, сменив тогда другого украинского тренера — Юрия Вернидуба. Под его руководством клуб стал чемпионом Беларуси.

Напомним, что главный тренер донецкого "Шахтёра" Роберто Де Дзерби прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, где украинской команде выпал бельгийский "Генк". Детали узнавайте из нашего материала.

Также интернет-портал "Комментарии" сообщал, что, возможно, скоро мир ждут масштабные изменения в футбольных правилах. По крайней мере ФИФА этого точно не исключает, тестируя несколько нововведений на специальном турнире Future of Football Cup (Кубок будущего футбола) в Нидерландах. Таймы по 30 минут, новый тип подачи аутов и много разных странных планов могут стать футбольной обыденностью. Подробности ищите в нашем материале по ссылке.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CRpuKMChHil/
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