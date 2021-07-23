Почему солигорский "Шахтер" уволил украинского тренера

Белорусский "Шахтёр" из Солигорска отправил в отставку главного тренера украинца Романа Григорчука, сообщает пресс-служба клуба.

Роман Григорчук - фото из открытых источников

22 июля на поле стадиона "Диошдьёр" в Венгрии состоялся матч Лиги конференций, в котором сошлись между собой солигорский "Шахтёр" и "Фола" из Люксембурга. В составе клуба из Беларуси отличился полузащитник Игорь Стасевич. У гостей отличились полузащитник Мирза Мустафич и нападающий Майкл Омосанья. Встреча завершилась победой "Фолы" со счётом 2:1.

После окончания матча состоялась встреча главного тренера с руководством клуба. На ней стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества. Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники. Имя нового наставника будет объявлено в ближайшее время.

Отметим, Григорчук возглавил солигорский "Шахтёр" в сентябре 2020 года, сменив тогда другого украинского тренера — Юрия Вернидуба. Под его руководством клуб стал чемпионом Беларуси.

Напомним, что главный тренер донецкого "Шахтёра" Роберто Де Дзерби прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, где украинской команде выпал бельгийский "Генк". Детали узнавайте из нашего материала.

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