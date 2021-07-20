Как новый тренер "Шахтера" отреагировал на будущего соперника команды в Лиге Чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, где украинской команде выпал бельгийский "Генк". Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Роберто Де Дзерби - фото из открытых источников

По мнению Де Дзерби, любой из возможных соперников мог бы навязать сильную конкуренцию "горнякам".

"Если мы хотим попасть в группу Лигу чемпионов, должны проходить два раунда квалификации. Если бы нам достался, например, победитель пары "ПСВ" — "Галатасарай", было бы точно так же трудно, как и с Генком, потому что в Лиге чемпионов все игры очень сложные" , — сказал тренер.

В то же время итальянский наставник подчеркнул сильные стороны своего будущего соперника и отметил, что "Генк" выступает примерно на том же уровне, что и "Шахтер".

"Генк — команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне Генк завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл "Брюгге" матч за Суперкубок. Я считаю, что это сильная команда . Как и "Шахтер", — добавил Где Дзерби.

Отметим, матчи между "Генком" и "Шахтером" состоятся 3 и 10 августа.

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