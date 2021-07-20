Как новый тренер "Шахтера" отреагировал на будущего соперника команды в Лиге Чемпионов

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Данило Матюха
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Лиги чемпионов, где украинской команде выпал бельгийский "Генк". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Роберто Де Дзерби - фото из открытых источников
По мнению Де Дзерби, любой из возможных соперников мог бы навязать сильную конкуренцию "горнякам".
В то же время итальянский наставник подчеркнул сильные стороны своего будущего соперника и отметил, что "Генк" выступает примерно на том же уровне, что и "Шахтер".
Отметим, матчи между "Генком" и "Шахтером" состоятся 3 и 10 августа.
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