Почему сборная Испании пользуется услугами психолога

Накануне матча с командой Италии тренер национальной сборной Испании Луис Энрике Мартинес дал пресс-конференцию, где рассказал о настрое команды перед полуфиналом Евро-2020. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сборная Испании - фото из открытых источников

Наставник испанцев заявил, что очень счастлив сыграть с Италией, ведь у него остались хорошие воспоминания о пребывании в этой стране, когда он еще футболистом играл в составе "Ромы".



"Если мы выиграем, это будет отличной новостью для нас, но если Италия победит справедливо, я стану еще одним фанатом Италии в финал", — сказал Мартинес.

Что касается ментализации перед полуфинальным поединком, Луис Энрике подчеркнул, что с этим в команды все хорошо и его подопечные готовы дать бой на футбольном поле.

"У нас должна быть правильная и необходимая мотивация, чтобы не нервничать. Для этого у нас есть психолог Хоакин Вальдес", — рассказал тренер.

Также Мартинес подтвердил отсутствие Пабло Сарабии в игре против Италии из-за небольшой мышечной контрактуры, которую он получил еще в матче четвертьфинала. Тренер сборной Испании считает, что на исход матча серьезно повлияет количество контроля мяча: "кто выиграет битву за мяч — пройдет в финал".

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