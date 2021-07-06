Почему сборная Испании пользуется услугами психолога

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Данило Матюха
Накануне матча с командой Италии тренер национальной сборной Испании Луис Энрике Мартинес дал пресс-конференцию, где рассказал о настрое команды перед полуфиналом Евро-2020. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Сборная Испании - фото из открытых источников
Наставник испанцев заявил, что очень счастлив сыграть с Италией, ведь у него остались хорошие воспоминания о пребывании в этой стране, когда он еще футболистом играл в составе "Ромы".
Что касается ментализации перед полуфинальным поединком, Луис Энрике подчеркнул, что с этим в команды все хорошо и его подопечные готовы дать бой на футбольном поле.
Также Мартинес подтвердил отсутствие Пабло Сарабии в игре против Италии из-за небольшой мышечной контрактуры, которую он получил еще в матче четвертьфинала. Тренер сборной Испании считает, что на исход матча серьезно повлияет количество контроля мяча: "кто выиграет битву за мяч — пройдет в финал".
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