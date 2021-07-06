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Почему сборная Испании пользуется услугами психолога

Один из лидеров команды не сможет сыграть в матче против Италии

сегодня, 08:33
Автор:

Данило Матюха

Накануне матча с командой Италии тренер национальной сборной Испании Луис Энрике Мартинес дал пресс-конференцию, где рассказал о настрое команды перед полуфиналом Евро-2020. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Почему сборная Испании пользуется услугами психолога

Сборная Испании - фото из открытых источников

Наставник испанцев заявил, что очень счастлив сыграть с Италией, ведь у него остались хорошие воспоминания о пребывании в этой стране, когда он еще футболистом играл в составе "Ромы".

"Если мы выиграем, это будет отличной новостью для нас, но если Италия победит справедливо, я стану еще одним фанатом Италии в финал", — сказал Мартинес.

Что касается ментализации перед полуфинальным поединком, Луис Энрике подчеркнул, что с этим в команды все хорошо и его подопечные готовы дать бой на футбольном поле.

"У нас должна быть правильная и необходимая мотивация, чтобы не нервничать. Для этого у нас есть психолог Хоакин Вальдес", — рассказал тренер.

Также Мартинес подтвердил отсутствие Пабло Сарабии в игре против Италии из-за небольшой мышечной контрактуры, которую он получил еще в матче четвертьфинала. Тренер сборной Испании считает, что на исход матча серьезно повлияет количество контроля мяча: "кто выиграет битву за мяч — пройдет в финал".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кому, по мнению украинских болельщиков, достанется главный футбольный титул Европы в этом году. О предположениях о победителе "Евро-2020" читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.mundodeportivo.com/seleccion-espanola/20210705/410404459661/luis-enrique-si-ganamos-esta-eurocopa-el-merito-sera-de-los-jugadores.html
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