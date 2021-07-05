Кто станет чемпионом Евро-2020: мнение украинцев

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Данило Матюха
Подавляющее большинство граждан Украины, что составляет 54%, смотрят матчи Евро-2020, а 46% украинцев совсем не интересуются главным событием футбольной Европы этого года. Об этом свидетельствуют данные опросов социологической группы "Рейтинг".
Украинские болельщики - фото из открытых источников
45% опрошенных считают себя футбольными болельщиками, 54% — не считают себя такими. Больше тех, кто считает себя фаном футбола, среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин.
С 54% украинцев, которые смотрят матчи Евро-2020, 14% смотрят все игры, а 40% — только некоторые из них.
Также известно, 36% верили в то, что победителем Евро-2020 станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% — Италия, 10% — Испания, 7% — Бельгия, 2% — Дания, по 1% — Швейцария и Чехия. Интересно, что в победу национальной сборной больше верили молодежь и женщины. Однако Украина, Бельгия, Швейцария и Чехия уже вылетели из турнира.
Напомним, издание "Комментарии" сообщало о том, что Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Тренер команды отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме того, он напомнил, что многие футболисты национальной сборной не вышли на поле из-за травм.
Также поражение национальной сборной в четвертьфинале Евро-2020 прокомментировал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Ярмоленко отметил, что быстрый мяч англичан нанес "сине-желтым" серьезный удар, поскольку сломал план тренерского штаба на поединок.
Ранее стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.
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Константин
сегодня, 14:31
34% верили в победу сборной Украины? Это , наверное, из тех 54% , что не считают себя болельщиками. Другими словами, не разбираются в футболе вообще). Попадание в восьмерку - это уже выше крыши.