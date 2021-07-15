Почему по мнению венгерской власти УЕФА должно быть стыдно за свои поступки

УЕФА наказал сборную Венгрии двумя домашними матчами без зрителей. Об этом сообщает министр иностранных дел Петер Сийярто в своем Facebook.

УЕФА - фото из открытых источников

По указаниям УЕФА на оба матча должны вывесить баннер с лозунгом "#EqualGame" (равная игра). Но, стоит заметить, что на отборочные матчи к ЧМ-2022 это не распространяется, потому что они проходят под эгидой ФИФА. Также венгерскую федерацию футбола оштрафовали на 100 тысяч евро.

В УЕФА заявили, что во время Евро-2020 на "Пушкаш Арене" часто слышали гомофобные и расистские оскорбления в сторону футболистов, а также видели провокационные плакаты, которые не понравились руководству футбольной ассоциации. По данным некоторых медиа, в своем первом матче венгерские болельщики выкрикивали в адрес капитана португальской сборной Криштиану Роналду заряды "Криштиану – гомосексуалист". Этим, например, объясняется празднование второго гола португальца, когда он повернулся к трибунам и иронично аплодировал им.

Также во время игры Венгрии с Францией фанаты оскорбляли уже Нголо Канте и Поля Погба. Трибуны ухали, имитируя крики обезьян, но в трансляции или на поле этого не было слышно. О ситуации рассказали фотографы, которые работали рядом с венгерской трибуной. Они доложили об этом в УЕФА.

" Похоже, в УЕФА до сих пор работают стукачи, которым больше нечего делать, кроме как писать отчеты о том, что кто-то сказал (или не сказал) на поле. Как при коммунизме: доказательства не нужны, обвинений от стукача достаточно ", — пишет глава МИД Венгрии Сийярто.

По его мнению комитеты УЕФА работают очень избирательно, закрывая глаза на невыгодные им нарушения.

"Что опять говорит УЕФА таким решением? Выбегать на поле во время гимна и провоцировать игроков, поющих гимн – ничего страшного. Слепить вратаря соперника лазером – все в порядке. Бросать посторонние предметы в болельщиков соперника – хорошо. Но проводить матч при аншлаге, болеть, создать прекрасную атмосферу – за это стадион следует закрыть. Комитет, который принимает такое решение, – жалкий и трусливый орган. Им должно быть стыдно за себя", — добавляет политик.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

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