Почему по мнению венгерской власти УЕФА должно быть стыдно за свои поступки

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Данило Матюха
УЕФА наказал сборную Венгрии двумя домашними матчами без зрителей. Об этом сообщает министр иностранных дел Петер Сийярто в своем Facebook.
УЕФА - фото из открытых источников
По указаниям УЕФА на оба матча должны вывесить баннер с лозунгом "#EqualGame" (равная игра). Но, стоит заметить, что на отборочные матчи к ЧМ-2022 это не распространяется, потому что они проходят под эгидой ФИФА. Также венгерскую федерацию футбола оштрафовали на 100 тысяч евро.
В УЕФА заявили, что во время Евро-2020 на "Пушкаш Арене" часто слышали гомофобные и расистские оскорбления в сторону футболистов, а также видели провокационные плакаты, которые не понравились руководству футбольной ассоциации. По данным некоторых медиа, в своем первом матче венгерские болельщики выкрикивали в адрес капитана португальской сборной Криштиану Роналду заряды "Криштиану – гомосексуалист". Этим, например, объясняется празднование второго гола португальца, когда он повернулся к трибунам и иронично аплодировал им.
Также во время игры Венгрии с Францией фанаты оскорбляли уже Нголо Канте и Поля Погба. Трибуны ухали, имитируя крики обезьян, но в трансляции или на поле этого не было слышно. О ситуации рассказали фотографы, которые работали рядом с венгерской трибуной. Они доложили об этом в УЕФА.
По его мнению комитеты УЕФА работают очень избирательно, закрывая глаза на невыгодные им нарушения.
Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.
К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.
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