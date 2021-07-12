Почему Моуринью раскритиковал решение ставить Сака на решающий пенальти на Евро-2020

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Данило Матюха
Жозе Моуринью подверг критике решение Гарета Саутгейта о том, чтобы именно Букайо Сака пробивал пятый удар Англии в финальной серии пенальти на Евро-2020. Об этом сообщает FourFourTwo.
Букайо Сака не реализовал свой пенальти - фото: Yrtnews
Джанлуиджи Доннарумма отразил пенальти 19-летнего форварда "Арсенала", который принес Италии победу в финале на "Уэмбли". Моуринью считает, что более опытные игроки сборной Англии должны были исполнять одиннадцатиметровый.
Несмотря на горечь поражения в финале Евро-2020 в серии пенальти, Моуринью считает, что Англия может уверенно сыграть на чемпионате мира в Катаре в следующем году.
Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.
К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.
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