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Главная Новости Спорт футбол Почему Моуринью раскритиковал решение ставить Сака на решающий пенальти на Евро-2020
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Почему Моуринью раскритиковал решение ставить Сака на решающий пенальти на Евро-2020

Несмотря на поражение англичан на Евро-2020, известный тренер уверен, что сборная имеет отличные шансы победить на чемпионате мира

сегодня, 12:16
Автор:

Данило Матюха

Жозе Моуринью подверг критике решение Гарета Саутгейта о том, чтобы именно Букайо Сака пробивал пятый удар Англии в финальной серии пенальти на Евро-2020. Об этом сообщает FourFourTwo.

Почему Моуринью раскритиковал решение ставить Сака на решающий пенальти на Евро-2020

Букайо Сака не реализовал свой пенальти - фото: Yrtnews

Джанлуиджи Доннарумма отразил пенальти 19-летнего форварда "Арсенала", который принес Италии победу в финале на "Уэмбли". Моуринью считает, что более опытные игроки сборной Англии должны были исполнять одиннадцатиметровый.

"Касаемо решения по пенальтистам, думаю, сложно оставить Саку последним. Я думаю, что ребенку в этот момент тяжело нести такую ответственность на своих плечах. Мне его просто очень жаль. Где в этой ситуации был Рахим Стерлинг, где был Джон Стоунз, где был Люк Шоу?", — сказал Мауринью.

Несмотря на горечь поражения в финале Евро-2020 в серии пенальти, Моуринью считает, что Англия может уверенно сыграть на чемпионате мира в Катаре в следующем году.

"Я считаю, что если вы с нетерпением ждете и знаете, что очень скоро у вас будет чемпионат мира, то остаются только причины для оптимизма. Двигайтесь в будущее с большой надеждой. Многие из этих игроков могут стать еще лучше по опыту. Я думаю, что люди должны начать смотреть на сборную Англии другими глазами, и на следующем чемпионате мира Англия будет сильным соперником. Но в то же время я могу представить разочарование и печаль. Проиграть финал дома очень и очень тяжело", — отметил нынешний наставник Ромы.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.


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Источник: https://www.fourfourtwo.com/news/jose-mourinho-critical-of-decision-to-give-bukayo-saka-crucial-penalty-1626075521000
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