Почему Маркус Решфорд получил мало игрового времени на Евро-2020

Маркусу Рэшфорду грозит около 12 недель инактива после того, как нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии перенесет операцию на плече в конце июля. Об этом сообщает FourFourTwo.

Маркус Рэшфорд - фото из открытых источников

23-летний футболист провел только пять выходов на замену за команду "Трех львов" во время их борьбы за чемпионство на Евро-2020, где в финальной серии пенальти, проигранной Италии, он попал в штангу.

Форвард хотел, чтобы операция была сделана сразу после чемпионата Европы, но это произойдет не раньше, чем в конце июле, из-за отпуска нужного хирурга. Рэшфорд сможет вернуться к тренировкам в течение пяти недель после операции, но прежде чем игрок снова сможет полноценно выходить на поле должно пройти около 12 недель.

Футболист еще в прошлом месяце жаловался на боли в плече. По его мнению, мешали его форме во второй половине сезона 2020-2021 годов.

"Что бы ни случилось, это уже не имеет значения. Мне удалось пройти сезон с "Юнайтед" и сыграть на чемпионате Европы. Очевидно, что я выступаю не на высоте и нахожусь не в той форме, которую могу показать", — сказал Рэшфорд.

Напомним, что нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился за свой не забитый пенальти в финальной игре национальной команды на Евро-2020 против Италии. Подробности найдете в нашем материале по ссылке.

Напомним, что девятилетней Декстера Розье отправил утешительное письмо своему любимому футболисту Маркусу Рэшфорду через аккаунт своей матери в Твиттере. Детали трогательной истории ищите в нашем материале.



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