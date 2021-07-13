Как маленький английский фанат поддержал Маркуса Решфорда, который не забил пенальти в финале Евро-2020

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Данило Матюха
К сожалению, нереализованный пенальти в финальной серии чемпионата Европы-2020 привел к травле игроков в интернете. Об этом сообщает Metro.
Маркус Рэшфорд - фото из открытых источников
Английский Маркус Рэшфорд пережил провальный вечер, сделав ошибку в одном из решающих пенальти против Италии в финале Евро-2020. Удар в штангу ворот Джанлуиджи Доннаруммы стал первым звоночком для английской команды, ведь последующие два пенальти тоже не были забиты. Сам нападающий "Манчестер Юнайтед" после окончания чемпионата неоднократно подвергался оскорблениям и критике в социальных сетях.
Однако есть те, кто хочет поддержать его даже в эту трудную минуту. Это случай девятилетнего Декстера Розье, который через аккаунт своей матери в Твиттере отправил утешительное письмо своему любимому футболисту.
Мама мальчика Саманта рассказала, что ее сын большой фанат футбола и большой фанат Англии, а Маркус Рэшфорд действительно является для него примером.
Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.
К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.
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