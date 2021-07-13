Как Маркус Решфорд извинился за не забитый пенальти в финале Евро-2020

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился за свой не забитый пенальти в финальной игре сборной Англии на Евро-2020 против Италии. Об этом футболист написал в своем Twitter.

Маркус Рэшфорд - фото из открытых источников

Молодой футболист был одним из трех игроков, которые не смогли забить в серии пенальти, наряду с Жадоном Санчо и Букайо Сака. С тех пор все трое стали жертвами травли в социальных сетях.

"Я даже не знаю, с чего начать. И я даже не знаю, как выразить словами, что чувствую в данный момент. У меня был трудный сезон, думаю, это было ясно всем. Вероятно, я вышел в тот финал с неуверенностью. Я всегда пытался получить возможность пробить пенальти, но что-то пошло не так. Забить пенальти — это все, что меня просили сделать для команды. Этот момент крутится у меня в голове снова и снова с тех пор, как я ударил по мячу. Финал. 55 лет. 1 пенальти. История. Все, что я могу сказать — извините. Я бы хотел, чтобы все прошло по-другому", — написал Маркус Рэшфорд.

Также футболист похвалил сборную Англии за построение "нерушимой" связи во время турнира, в котором "Три льва" вошли в историю, впервые выйдя в финал чемпионата Европы.

"Пока я продолжаю извиняться, я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Это лето было одним из лучших, которое я когда-либо проживал, и вы все сыграли в этом свою роль. Было построено нерушимое братство. Ваш успех — это мой успех. Ваши неудачи — мои", — пишет игрок.

Напомним, что девятилетней Декстера Розье отправил утешительное письмо своему любимому футболисту Маркусу Рэшфорду через аккаунт своей матери в Твиттере. Детали трогательной истории ищите в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!