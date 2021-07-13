Как Маркус Решфорд извинился за не забитый пенальти в финале Евро-2020

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Данило Матюха
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился за свой не забитый пенальти в финальной игре сборной Англии на Евро-2020 против Италии. Об этом футболист написал в своем Twitter.
Маркус Рэшфорд - фото из открытых источников
Молодой футболист был одним из трех игроков, которые не смогли забить в серии пенальти, наряду с Жадоном Санчо и Букайо Сака. С тех пор все трое стали жертвами травли в социальных сетях.
Также футболист похвалил сборную Англии за построение "нерушимой" связи во время турнира, в котором "Три льва" вошли в историю, впервые выйдя в финал чемпионата Европы.
Напомним, что девятилетней Декстера Розье отправил утешительное письмо своему любимому футболисту Маркусу Рэшфорду через аккаунт своей матери в Твиттере. Детали трогательной истории ищите в нашем материале.
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