Почему лозунг "Слава Украине!" опять кошмарит россиян

Футбольная организация УЕФА дала ответ российскому пропагандистскому СМИ по поводу решения Украинской ассоциации футбола (УАФ) касаемо нового дизайна формы для клубов премьер-лиги. Об этом обиженные рупоры Кремля пишут на своем сайте.

Украинский лозунг на футбольной форме - фото из открытых источников

Недавно в УАФ объявили, что в сезоне 2021/2022 на формах всех клубов УПЛ будет нашивка с лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!". На эту информацию российский футбольный союз отреагировал жалобой в УЕФА. Одно из провластных российских СМИ опубликовало неутешительный для пропагандистов ответ.

"Это внутренний вопрос, касающийся Украинской Премьер-Лиги. Поэтому мы отправляем вас с вашим вопросом к Украинской ассоциации футбола", — говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, что подобный инцидент уже имел место на чемпионате Европы 2020 года. Тогда представители УЕФА, прислушавшись к обращению россиян, рекомендовали украинцам слегка изменить вид экипировки, убрав фразу "Героям слава!".

Добавим, что сборная Украины победно обкатала новую форму, которая злит российских пропагандистов. В заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко в Харькове на стадионе "Металлист" переиграла сборную Кипра со счетом 4 : 0.

Как ранее сообщал интернет-портал "Комментарии" Украина показала новую футбольную форму, в которой национальная сборная выступит на Евро-2020 (тот стартует на этой неделе), однако ее дизайн вызвал гнев у российских чиновников и пропагандистов. На форме Украина изображена в ее государственных границах, включая временно оккупированные территории.

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