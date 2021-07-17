Почему лозунг "Слава Украине!" опять кошмарит россиян

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Данило Матюха
Футбольная организация УЕФА дала ответ российскому пропагандистскому СМИ по поводу решения Украинской ассоциации футбола (УАФ) касаемо нового дизайна формы для клубов премьер-лиги. Об этом обиженные рупоры Кремля пишут на своем сайте.
Украинский лозунг на футбольной форме - фото из открытых источников
Недавно в УАФ объявили, что в сезоне 2021/2022 на формах всех клубов УПЛ будет нашивка с лозунгом "Слава Украине! Героям Слава!". На эту информацию российский футбольный союз отреагировал жалобой в УЕФА. Одно из провластных российских СМИ опубликовало неутешительный для пропагандистов ответ.
Напомним, что подобный инцидент уже имел место на чемпионате Европы 2020 года. Тогда представители УЕФА, прислушавшись к обращению россиян, рекомендовали украинцам слегка изменить вид экипировки, убрав фразу "Героям слава!".
Добавим, что сборная Украины победно обкатала новую форму, которая злит российских пропагандистов. В заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко в Харькове на стадионе "Металлист" переиграла сборную Кипра со счетом 4 : 0.
Как ранее сообщал интернет-портал "Комментарии" Украина показала новую футбольную форму, в которой национальная сборная выступит на Евро-2020 (тот стартует на этой неделе), однако ее дизайн вызвал гнев у российских чиновников и пропагандистов. На форме Украина изображена в ее государственных границах, включая временно оккупированные территории.
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Меч
сегодня, 22:22
Это кошмарит не Россиян, а Путинских кацапов!!! Нужно вводить миротворческие войска и брат Донецк и Луганск в кольцо, восстанавливать границу... Но вы этого не делаете, ничего не предпринимаете, видимо война вам тварям выгодна.