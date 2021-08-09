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Главная Новости Спорт футбол Почему испанские ЛГБТ-активисты выступили против украинского футболиста Зозули
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Почему испанские ЛГБТ-активисты выступили против украинского футболиста Зозули

В Испании многие футбольные фанаты считают украинца Романа Зозулю нацистом и радикалом

сегодня, 15:02
Автор:

Вечканова Елена

Украинский футбольный игрок Роман Зозуля, занимающий позицию нападающего, попал в уже не первый международный скандал, связанный с Испанией. Причина, как сообщает издание "Спорт Сегодня", — в нежелании некоторых испанских граждан видеть украинца в составе любого из их футбольных клубов.

Почему испанские ЛГБТ-активисты выступили против украинского футболиста Зозули

Украинца Романа Зозулю не хотят видеть в испанских футбольных клубах. Фото: Getty Images

Согласно имеющейся информации, Зозуля собирается заключить двухлетний контракт с командой Фуенлабрада. Однако подобный спортивный трансфер категорически не понравился представителям местного ЛГБТ-общества.

Как официально заявили представители общественной организации Fuenla Entiende, связанной с поддержкой сексуальных меньшинств, Роман Зозуля не раз был замечен в поддержке военных радикальных организаций. Также в ЛГБТ-обществе крайне недовольны фотографиями спортсмена, якобы позирующего на фоне, где присутствует некая нацистская нумерология.

"Помимо этого, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX", — заявили в Fuenla Entiende.

Представители ОО считают, что Зозуле не месте ни в их городе, ни в местном футбольном клубе, т.к. люди, подобные ему, "могут совершать нападения на иммигрантов" или представителей ЛГБТ.

Фуенлабраду же активисты характеризуют, как город, свободный от фашистских и гомофобских взглядов. Именно поэтому любые проявления нетолерантности они трактуют как личную обиду.

Почему испанские ЛГБТ-активисты выступили против украинского футболиста Зозули - фото 2

К слову, ранее испанцы уже критиковали Зозулю схожим образом. Подобное произошло в 2017 году, когда спортсмен так и не стал членом ФК "Райо Вальекано".

Отметим, что при всем этом Зозуля — один из украинских футболистов, который поддерживает отечественную армию не только словом, но и финансово. За это он даже был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой скандал, связанный с позицией украинских олимпийцев по отношению к России, разгорелся в интернете после завершения Олимпиады в Токио. Все подробности —  в нашем материале.

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Источник: https://sport.segodnya.ua/ua/sport/football/protiv-ukrainca-zozuli-v-ispanii-vystupilo-lgbt-soobshchestvo-1568042.html
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