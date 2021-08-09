Почему испанские ЛГБТ-активисты выступили против украинского футболиста Зозули

Украинский футбольный игрок Роман Зозуля, занимающий позицию нападающего, попал в уже не первый международный скандал, связанный с Испанией. Причина, как сообщает издание "Спорт Сегодня", — в нежелании некоторых испанских граждан видеть украинца в составе любого из их футбольных клубов.



Украинца Романа Зозулю не хотят видеть в испанских футбольных клубах. Фото: Getty Images

Согласно имеющейся информации, Зозуля собирается заключить двухлетний контракт с командой Фуенлабрада. Однако подобный спортивный трансфер категорически не понравился представителям местного ЛГБТ-общества.

Как официально заявили представители общественной организации Fuenla Entiende, связанной с поддержкой сексуальных меньшинств, Роман Зозуля не раз был замечен в поддержке военных радикальных организаций. Также в ЛГБТ-обществе крайне недовольны фотографиями спортсмена, якобы позирующего на фоне, где присутствует некая нацистская нумерология.

"Помимо этого, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX ", — заявили в Fuenla Entiende .

Представители ОО считают, что Зозуле не месте ни в их городе, ни в местном футбольном клубе, т.к. люди, подобные ему, "могут совершать нападения на иммигрантов" или представителей ЛГБТ.

Фуенлабраду же активисты характеризуют, как город, свободный от фашистских и гомофобских взглядов. Именно поэтому любые проявления нетолерантности они трактуют как личную обиду.





К слову, ранее испанцы уже критиковали Зозулю схожим образом. Подобное произошло в 2017 году, когда спортсмен так и не стал членом ФК "Райо Вальекано".

Отметим, что при всем этом Зозуля — один из украинских футболистов, который поддерживает отечественную армию не только словом, но и финансово. За это он даже был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой скандал, связанный с позицией украинских олимпийцев по отношению к России, разгорелся в интернете после завершения Олимпиады в Токио. Все подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, за что в Британии местные СМИ раскритиковали украинца Ярмоленка, анализируя его футбольное выступление на "Евро-2020".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!