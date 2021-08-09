Почему испанские ЛГБТ-активисты выступили против украинского футболиста Зозули

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Вечканова Елена
Украинский
футбольный игрок Роман Зозуля, занимающий позицию нападающего, попал в уже не
первый международный скандал, связанный с Испанией. Причина, как сообщает
издание "Спорт Сегодня", — в нежелании некоторых испанских граждан видеть
украинца в составе любого из их футбольных клубов.
Украинца Романа Зозулю не хотят видеть в испанских футбольных клубах. Фото: Getty Images
Согласно имеющейся
информации, Зозуля собирается заключить двухлетний контракт с командой
Фуенлабрада. Однако подобный спортивный трансфер категорически не понравился
представителям местного ЛГБТ-общества.
Как официально
заявили представители общественной организации Fuenla Entiende, связанной с поддержкой сексуальных
меньшинств, Роман Зозуля не раз был замечен в поддержке военных радикальных
организаций. Также в ЛГБТ-обществе крайне недовольны фотографиями спортсмена,
якобы позирующего на фоне, где присутствует некая нацистская нумерология.
Представители ОО
считают, что Зозуле не месте ни в их городе, ни в местном футбольном клубе,
т.к. люди, подобные ему, "могут совершать нападения на иммигрантов" или
представителей ЛГБТ.
Фуенлабраду же активисты характеризуют, как город, свободный от фашистских и гомофобских взглядов. Именно поэтому любые проявления нетолерантности они трактуют как личную обиду.
К слову, ранее
испанцы уже критиковали Зозулю схожим образом. Подобное произошло в 2017 году,
когда спортсмен так и не стал членом ФК "Райо Вальекано".
Отметим, что при
всем этом Зозуля — один из украинских футболистов, который поддерживает
отечественную армию не только словом, но и финансово. За это он даже был
награжден орденом "За заслуги" III степени.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какой скандал, связанный с позицией украинских олимпийцев по отношению к России, разгорелся в интернете после завершения Олимпиады в Токио. Все подробности — в нашем материале.
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