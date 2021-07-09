Почему игроки сборной Дании не будут смотреть финал Евро-2020

Игроки сборной Дании Томас Делани и Каспер Шмейхель не планируют включать телевизор для просмотра финала Евро-2020 между Англией и Италией. Об этом сообщает TV Sport 2.

Сборная Дании - фото из открытых источников

В вечером 11 июля, когда две команды встретятся на "Уэмбли" в 22:00, золото чемпионата Европы будет вручено либо Италии, либо Англии, однако это не очень интересует некоторых представителе датской национальной сборной. Об этом заявили двое из них на пресс-конференции 8 июля в аэропорту Копенгагена.

"На улице меня ждет припаркованная машина. Я должен идти домой. Я с нетерпением жду возможности вернуться домой к жене и детям и немного расслабиться. Подумайть немного о важных вещах", — сказал Саймон Кьяер.

У вратаря сборной Каспера Шмейхеля также есть очень интересный план на ближайшие недели.

"У меня дома появилась маленькая новорожденная дочка, о которой я еще толком ничего не знаю. Так что будет приятно вернуться домой и увидеть своих детей и жену. Просто хочу немного побыть с семьей", — говорит Шмейхель.

Сборная Дании встретится снова в сентябре этого года. Потом всего за одну неделю их ждут три важных квалификационных матча чемпионата мира. Датская команда проведет домашние матчи с Шотландией и Израилем, а в последнем матче их ожидает небольшая поездка на Фарерские острова.

Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча Англии и Дании, который и решил исход всего поединка. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальное пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.

Добавим, что тренер сборной Дании Каспер Хьюльманд сожалеет о поражении в матче против сборной Англии. Датский наставник продемонстрировал отличное спокойствие, хорошую командную игру и большую тактическую изобретательность на протяжении всего турнира, но в полуфинальном матче Евро-2020, по мнению самого тренера, это не сыграло решающей роли.

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