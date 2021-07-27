logo
Русский Українська

BTC/USD

37116.17

ETH/USD

2204.32

LTC/USD

128.96

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Почему Гризманн попросил "Барселону" снизить ему зарплату
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Гризманн попросил "Барселону" снизить ему зарплату

Француз не готов покидать каталонский клуб

сегодня, 10:18
Автор:

Данило Матюха

Форвард Антуан Гризманн не стремится покинуть "Барселону". Об этом сообщает Diario Sport.

Почему Гризманн попросил "Барселону" снизить ему зарплату

Антуан Гризманн - фото из открытых источников

По информации журналистов, футболист согласится уйти лишь в родной "Атлетико". Ранее обмен его на полузащитника Сауля Ньигеса был предметом дискуссий между двумя клубами. Конкретных предложений самому Гризманну при этом не поступало.

Француз в целом предпочел бы остаться в каталонском клубе и даже готов пойти на переговоры о снижении зарплаты, как это сделал ряд других высокооплачиваемых футболистов команды. В прошлом сезоне Гризманн провел за "Барселону" 36 игр в чемпионате Испании и забил 13 мячей. 

Напомним, что "Ювентус" рассмотрит кандидатуру француза Антуана Гризманна, если из клуба уйдет Криштиану Роналду. В "Барселоне" думают, что "Ювентусу" будет интересен вариант с арендой Гризманна с опцией выкупа.

Также за ситуацией вокруг Роналду, контракт которого с "Ювентусом" истекает летом 2022 года, внимательно следит "ПСЖ". Парижане, понимая, что нападающий Килиан Мбаппе может покинуть клуб, не отказываются от варианта с приглашением португальца.

Отметим, Мбаппе рассчитывает, что этот сезон станет его последним годом в Париже. Он не намерен требовать продать его сейчас, а хочет дождаться истечения срока действия текущего контракта в 2022 году и покинуть команду в качестве свободного агента.

Добавим, что Килиан Мбаппе уже сообщал нескольким членам столичного клуба, что не намерен продлевать свой контракт в том виде, который есть сейчас. Но президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи выступил с резкой речью относительно будущего  нападающего своего клуба. Подробности узнавайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/gesto-griezmann-seguir-barca-11942307
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ