Почему Гризманн попросил "Барселону" снизить ему зарплату

Форвард Антуан Гризманн не стремится покинуть "Барселону". Об этом сообщает Diario Sport.

Антуан Гризманн - фото из открытых источников

По информации журналистов, футболист согласится уйти лишь в родной "Атлетико". Ранее обмен его на полузащитника Сауля Ньигеса был предметом дискуссий между двумя клубами. Конкретных предложений самому Гризманну при этом не поступало.

Француз в целом предпочел бы остаться в каталонском клубе и даже готов пойти на переговоры о снижении зарплаты, как это сделал ряд других высокооплачиваемых футболистов команды. В прошлом сезоне Гризманн провел за "Барселону" 36 игр в чемпионате Испании и забил 13 мячей.

Напомним, что "Ювентус" рассмотрит кандидатуру француза Антуана Гризманна, если из клуба уйдет Криштиану Роналду. В "Барселоне" думают, что "Ювентусу" будет интересен вариант с арендой Гризманна с опцией выкупа.

Также за ситуацией вокруг Роналду, контракт которого с "Ювентусом" истекает летом 2022 года, внимательно следит "ПСЖ". Парижане, понимая, что нападающий Килиан Мбаппе может покинуть клуб, не отказываются от варианта с приглашением португальца.

Отметим, Мбаппе рассчитывает, что этот сезон станет его последним годом в Париже. Он не намерен требовать продать его сейчас, а хочет дождаться истечения срока действия текущего контракта в 2022 году и покинуть команду в качестве свободного агента.

Добавим, что Килиан Мбаппе уже сообщал нескольким членам столичного клуба, что не намерен продлевать свой контракт в том виде, который есть сейчас. Но президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи выступил с резкой речью относительно будущего нападающего своего клуба. Подробности узнавайте в нашем материале.

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