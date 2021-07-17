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Главная Новости Спорт футбол Почему ЧМ-2030 может стать самым необычным турниром
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Почему ЧМ-2030 может стать самым необычным турниром

Среди ряда стран, которые объявили о намерении провести чемпионат мира, выделилась экзотическая парочка

сегодня, 20:00
Автор:

Данило Матюха

На протяжении всей истории футбольных соревнований было несколько чемпионатов Европы и мира, которые организовывались в нескольких странах. Но ни один из них не был столь странным, как тот, который может пройти в 2030 году. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Почему ЧМ-2030 может стать самым необычным турниром

ЧМ-2030 - фото из открытых источников

По данным журналистов, Саудовская Аравия предложила свою кандидатуру для проведения турнира. Сейчас руководство страны ищет партнера для проведения такого крупного мероприятия. Первыми вариантами стали Египет и Марокко, но этим странам потребуется новая инфраструктура, которой у них в настоящее время нет, и поэтому представители арабской страны обратились за помощью к Европе. Именно здесь в игру вступила Италия, которая заинтересована в проведении чемпионата мира 2030 года.

Если представители ФИФА одобрят такой дуэт, то это будет первый футбольный турнир, проведенный в разных частях мира.

Также планы подать заявку на проведение ЧМ-2030 уже выразили Марокко, Уругвай (совместно с Аргентиной, Парагваем и Чили), Румыния (совместно с Грецией, Болгарией и Сербией), а также Испания (совместно с Португалией). Кроме того в проведении турнира заинтересованы Англия и Китай.

Отметим, что с ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, количество участников турнира будет увеличено с 32 до 48.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.


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Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20210716/410533751955/italia-y-arabia-podrian-organizar-juntos-el-mundial-2030.html
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