Первый громкий зимний трансфер: хавбек "Наполи" переедет в Германию

Полузащитник "Наполи" Элиф Элмас официально перешел в немецкий "РБ Лейпциг". Контракт с 24-летним футболистом сборной Северной Македонии был подписан до лета 2028 года. Об этом сообщает портал Transfermarkt.



Элмас во время матча. Фото с открытых источников

Сумма трансфера

Как сообщает источник сумма трансфера, которую немцы заплатили за хавбека "Наполи", достигает 20 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Македонец присоединился к "Наполи" летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 16 матчах во всех турнирах в составе чемпионов Италии.





Гол Украины

Болельщики сборной Украины должны помнить Элифа Элмаса по матчам с командой Сергея Реброва в квалификации на чемпионат Европы. В первом матче, проходившем в Скопье, он забил второй гол Северной Македонии в ворота Анатолия Трубина, однако затем Украина сделала "камбек" и выиграла 3:2.

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