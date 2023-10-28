Первое результативное действие Малиновского за Дженоа принесло победу

В первом матче 10 тура итальянской Серии А встречались "Дженоа" и "Салернитана". В стартовом составе генуэзцев вышел и украинец Руслан Малиновский, который помог своей команде одержать победу, передают "Комментарии".



Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Матч двух коллективов из нижней части турнирной таблицы показался не слишком зрелищным. За весь матч команды наиграли всего на один забитый мяч. На 35-й минуте встречи Руслан Малиновский отдал передачу в центре поля между линиями отрезав сразу несколько игроков. Этим воспользовался Альберт Гудмундссон, получив пас, прошел по центру и не входя в штрафную классно пробил низом в дальний угол ворот гостей.



Игра в итоге так и закончилась 1:0 в пользу "Дженоа". Малиновский был заменен на 59-й минуте. Это было его первое результативное действие в составе итальянского клуба. От Whoscored Руслан получил отметку 6,6.

Стоит отметить, что для команды Малиновского это была первая победа в последних четырех матчах. После 10 туров "Дженоа" (до результатов выходных матчей) располагается на 13 строчке. Следующий матч команда из Генуи проведет дома 1 ноября в Кубке Италии против "Реджаны".



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