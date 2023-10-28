logo

BTC/USD

33847.45

ETH/USD

1780.98

LTC/USD

66.64

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Первое результативное действие Малиновского за Дженоа принесло победу
commentss НОВОСТИ Все новости

Первое результативное действие Малиновского за Дженоа принесло победу

Команда Малиновского одержала первую победу за четыре тура

сегодня, 00:40
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

В первом матче 10 тура итальянской Серии А встречались "Дженоа" и "Салернитана". В стартовом составе генуэзцев вышел и украинец Руслан Малиновский, который помог своей команде одержать победу, передают "Комментарии".

Первое результативное действие Малиновского за Дженоа принесло победу

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Матч двух коллективов из нижней части турнирной таблицы показался не слишком зрелищным. За весь матч команды наиграли всего на один забитый мяч. На 35-й минуте встречи Руслан Малиновский отдал передачу в центре поля между линиями отрезав сразу несколько игроков. Этим воспользовался Альберт Гудмундссон, получив пас, прошел по центру и не входя в штрафную классно пробил низом в дальний угол ворот гостей.


Игра в итоге так и закончилась 1:0 в пользу "Дженоа". Малиновский был заменен на 59-й минуте. Это было его первое результативное действие в составе итальянского клуба. От Whoscored Руслан получил отметку 6,6.

Стоит отметить, что для команды Малиновского это была первая победа в последних четырех матчах. После 10 туров "Дженоа" (до результатов выходных матчей) располагается на 13 строчке. Следующий матч команда из Генуи проведет дома 1 ноября в Кубке Италии против "Реджаны".

"Комментарии" также писали, что в Саудовской профессиональной лиге прошло обновление рыночной стоимости игроков. В топе наиболее потерявших футболистов вошли такие звезды, как Карим Бензема, Неймар и Сергей Милинкович-Савич.

Читайте также, что полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков летом может сменить клуб, но не чемпионат. В трансфере украинца заинтересована каталонская Барселона и главный тренер Хави.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!