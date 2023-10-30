Партнер Мудрика по Челси может скоро завершить карьеру

Центральный защитник лондонского "Челси" скоро может завершить карьеру. Речь идет о Тьяго Силве, которому уже 39 лет. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в твиттере, передают "Комментарии".





Тьяго Силва во время матча. Фото с открытых источников

Конец моей карьеры близится… это непросто. Я просто сосредоточен на том, чтобы насладиться последним годом контракта с "Челси". Я не знаю, что будет в следующем году, но я очень доволен своей карьерой", – рассказал защитник "синих".

Силва начал свою профессиональную карьеру в бразильском клубе Жуветунде в 2004 году. В 2006 году он перешел во "Флуминенсе". В конце 2008 года Силва перешел в итальянский Милан, с которым он выиграл Серию А и Суперкубок Италии.





В 2012 году Силва перешел во французский "Пари Сен-Жермен", с которым он выиграл семь чемпионатов Франции, пять Кубков Франции, семь Суперкубков Франции, шесть Кубков французской лиги Франции. В 2020 году Силва перешел в Челси, с которым он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Индивидуальные награды:

Лучший защитник Серии А: 2010-2011

Команда года по версии ФИФА: 2013, 2014, 2015

Символическая сборная Чемпионата мира: 2014, 2018

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