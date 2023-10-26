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"Падло украинского народа": Алиев рассказал, кого с удовольствием зарезал бы

Бывший украинский футболист подверг критике популярного спортсмена, который находится в России.

26 октября 2023, 11:45
Автор:
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Slava Kot
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Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев резко высказался о футболисте Анатолии Тимощуке, которого назвал предателем и "подлом украинского народа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Алиева для Дмитрия Гордона.

"Падло украинского народа": Алиев рассказал, кого с удовольствием зарезал бы

Бывший украинский футболист Александр Алиев. Фото из открытых источников

Александр Алиев рассказал, что Тимощук во время игр за национальную сборную показывал свою патриотичность, а с момента вторжения продолжает находиться в России, где получает деньги.


"Тимощук получает деньги от Газпрома и сидит себе в Питере – все у него хорошо. Получил румынское гражданство. А когда играл за сборную, рисовал флажки и гимн пел", — говорит Александр Алиев.

Бывший футболист Динамо продолжил критиковать Анатолия Тимощука. Алиев заметил, что отец Тимощука ушел в ТРО, а тот продолжает работать на Россию.

"Раньше он был символом украинского футбола. Сейчас же он падло украинского народа. Человек очень любит деньги. Этот человек предал своих родителей, народ и страну, за которую он выступал", — говорит Алиев и называет Тимощука "говном" для которого теперь родная страна – это Россия.

В итоге Алиев пригрозил, что может зарезать Анатолия Тимощука за измену украинскому народу.

"Может, когда-то мы с ним встретимся. Я бы его с удовольствием зарезал бы. Честно говорю. Я ненавижу предателей, а этот человек предал 40 миллионов человек", — пригрозил Алиев Тимощуку.

Напомним, что Анатолий Тимощук не раз критиковался за свое решение играть в России после 2014 и 2022 года. В январе 2023 года Тимощук по решению СНБО находится под санкциями и лишен всех наград за антиукраинскую позицию

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам Александра Алиева, бывшая звезда "Динамо" Артем Милевский в тяжелом состоянии в больнице.

Также "Комментарии" писали, что ушел из жизни известный футболист.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tJyje5rEeeI&t=1338s&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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