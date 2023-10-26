"Падло украинского народа": Алиев рассказал, кого с удовольствием зарезал бы

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев резко высказался о футболисте Анатолии Тимощуке, которого назвал предателем и "подлом украинского народа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Алиева для Дмитрия Гордона.

Бывший украинский футболист Александр Алиев. Фото из открытых источников

Александр Алиев рассказал, что Тимощук во время игр за национальную сборную показывал свою патриотичность, а с момента вторжения продолжает находиться в России, где получает деньги.

"Тимощук получает деньги от Газпрома и сидит себе в Питере – все у него хорошо. Получил румынское гражданство. А когда играл за сборную, рисовал флажки и гимн пел", — говорит Александр Алиев.

Бывший футболист Динамо продолжил критиковать Анатолия Тимощука. Алиев заметил, что отец Тимощука ушел в ТРО, а тот продолжает работать на Россию.

"Раньше он был символом украинского футбола. Сейчас же он падло украинского народа. Человек очень любит деньги. Этот человек предал своих родителей, народ и страну, за которую он выступал", — говорит Алиев и называет Тимощука "говном" для которого теперь родная страна – это Россия.

В итоге Алиев пригрозил, что может зарезать Анатолия Тимощука за измену украинскому народу.

"Может, когда-то мы с ним встретимся. Я бы его с удовольствием зарезал бы. Честно говорю. Я ненавижу предателей, а этот человек предал 40 миллионов человек", — пригрозил Алиев Тимощуку.

Напомним, что Анатолий Тимощук не раз критиковался за свое решение играть в России после 2014 и 2022 года. В январе 2023 года Тимощук по решению СНБО находится под санкциями и лишен всех наград за антиукраинскую позицию

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Также "Комментарии" писали, что ушел из жизни известный футболист.