"Падло украинского народа": Алиев рассказал, кого с удовольствием зарезал бы

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Slava Kot
Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев резко высказался о футболисте Анатолии Тимощуке, которого назвал предателем и "подлом украинского народа". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Алиева для Дмитрия Гордона.
Бывший украинский футболист Александр Алиев. Фото из открытых источников
Александр Алиев рассказал, что Тимощук во время игр за национальную сборную показывал свою патриотичность, а с момента вторжения продолжает находиться в России, где получает деньги.
Бывший футболист Динамо продолжил критиковать Анатолия Тимощука. Алиев заметил, что отец Тимощука ушел в ТРО, а тот продолжает работать на Россию.
В итоге Алиев пригрозил, что может зарезать Анатолия Тимощука за измену украинскому народу.
Напомним, что Анатолий Тимощук не раз критиковался за свое решение играть в России после 2014 и 2022 года. В январе 2023 года Тимощук по решению СНБО находится под санкциями и лишен всех наград за антиукраинскую позицию
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам Александра Алиева, бывшая звезда "Динамо" Артем Милевский в тяжелом состоянии в больнице.
Также "Комментарии" писали, что ушел из жизни известный футболист.
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