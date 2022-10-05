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Они подумали, что футболист пошутил, но через мгновение он скончался на футбольном поле (ВИДЕО)

В Нигерии скончался футболист во время матча.

сегодня, 19:40
Автор:

Slava Kot
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Трагический случай в Нигерии, где во время матча футболист упал на поле и вскоре скончался. В сеть попала запись трагического падения. Вероятно, если бы другие присутствовавшие на поле вовремя отреагировали на обморок 31-летнего футболиста, мужчина мог бы жить дальше.

Они подумали, что футболист пошутил, но через мгновение он скончался на футбольном поле (ВИДЕО)

Они подумали, что футболист пошутил, но через мгновение он скончался. Фото из открытых источников, иллюстративное

Трагическое событие произошло в городе Лекки в Нигерии. Во время игры на футбольном поле Green Field один из игроков потерял сознание и упал. На попавшей в сеть записи видно, как он бежит, затем наклоняется и падает на поле. Сначала на него никто не обращает внимания, считая, что 31-летний парень шутит или симулирует.

Не переживай за него. Пожалуй, он шутит, – прокомментировали игроки.

Один из них даже предложил напоить 31-летнего парня алкоголем, чтобы помочь.

Никто из собравшихся на поле даже не пытался реанимировать 31-летнего игрока. Когда он долго не вставал, наконец-то вызвали скорую. К моменту прибытия спасателей у мужчины еще был пульс. Вскоре он умер по дороге в больницу.

На основании сообщения, следственно-оперативная группа посетила место футбольного матча, а также больницу, где осмотрели тело и сделали фото. Расследование трагического случая продолжается. Об этом в Twitter написал представитель местной полиции Бенджамин Гундейн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дате, когда Лионель Месси снова вернется в "Барселону".

Также "Комментарии" писали о скандале в украинском спорте . Чемпион Европы по гимнастике не попал в список из десяти спортсменов, которые должны уехать на Чемпионат мира. Поэтому украинец решил уйти из команды, пока в ней не сменится руководство.



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Источник: https://twitter.com/instablog9ja/status/1576654119254650880
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