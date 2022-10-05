Они подумали, что футболист пошутил, но через мгновение он скончался на футбольном поле (ВИДЕО)

Трагический случай в Нигерии, где во время матча футболист упал на поле и вскоре скончался. В сеть попала запись трагического падения. Вероятно, если бы другие присутствовавшие на поле вовремя отреагировали на обморок 31-летнего футболиста, мужчина мог бы жить дальше.

Они подумали, что футболист пошутил, но через мгновение он скончался. Фото из открытых источников, иллюстративное

Трагическое событие произошло в городе Лекки в Нигерии. Во время игры на футбольном поле Green Field один из игроков потерял сознание и упал. На попавшей в сеть записи видно, как он бежит, затем наклоняется и падает на поле. Сначала на него никто не обращает внимания, считая, что 31-летний парень шутит или симулирует.

Не переживай за него. Пожалуй, он шутит, – прокомментировали игроки.

Один из них даже предложил напоить 31-летнего парня алкоголем, чтобы помочь.

Никто из собравшихся на поле даже не пытался реанимировать 31-летнего игрока. Когда он долго не вставал, наконец-то вызвали скорую. К моменту прибытия спасателей у мужчины еще был пульс. Вскоре он умер по дороге в больницу.

На основании сообщения, следственно-оперативная группа посетила место футбольного матча, а также больницу, где осмотрели тело и сделали фото. Расследование трагического случая продолжается. Об этом в Twitter написал представитель местной полиции Бенджамин Гундейн.

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