Он снова это сделал: Криштиану Роналду положил гол-красавец (видео)



















Криштиану Роналду продолжает зажигать в Саудовской Аравии в свои 38 лет. Сегодня его "Аль-Наср" встречался с клубом "Аль-Халидж" и выиграл 2:0, а португалец принял непосредственное участие в победе своей команды, сообщают "Комментарии".



Роналду во время матча. Фото с открытых источников

Результативные действия Роналду

Сначала на 26 минуте встречи Роналду получил мяч в непосредственной близости от штрафной, убрал на покушении несколько соперников и мощно пробил в дальний угол ворот соперника – 1:0. А во втором тайме после подачи со штрафного Криштиану открылся на дальней штанге и с лета переправил мяч на Эмерика Ляпорта, который уже буквально занес того в пустые ворота "Аль Халиджа".





В итоге 2:0 очередная победа Роналду и компании, которая стала уже пятой подряд для команды. Аль-Наср после 12 сыгранных туров располагается на 2 месте в турнирной таблице Саудовской профессиональной лиги, отставая от Аль-Хиляля на 4 очка.



Португальцу уже 38, однако он демонстрирует отличную форму и является лучшим бомбардиром лиги (12 голов в 11 матчах) и лидирует по количеству голевых передач (7 ассистов). Также Криштиану идет на втором месте в списке голеадоров отбора на Евро-2024 – 9 мячей.



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Также напомним, что в испанской Примере состоялся матч 12 тура, в котором "Жирона" Цыганкова и Довбика играла на выезде с "Осасуной". Гости победили 2:4, а украинцы непосредственно приняли участие в трех голах, сообщают "Комментарии".

