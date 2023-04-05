Официальное предложение о трансфере Месси: невероятная зарплата для аргентинца

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" официально предлагает Месси более 400 миллионов евро зарплаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, являющегося одним из самых надежных экспертов в мире футбольных трансферов.

Лионель Месси. Фото из открытых источников

35-летний Лионель Месси должен решить свое будущее. Контракт игрока с "ПСЖ" истекает 30 июня 2023 года. Руководство французского клуба хочет убедить его остаться, однако аргентинец не спешит подписывать новый контракт. Кроме того, "Барселона" пытается вернуть своего звездного игрока, почти всю карьеру проведшего в испанской команде. А теперь на горизонте появилось предложение клуба "Аль-Халяль". Саудовский клуб пытается приобрести легенду мирового футбола и предлагает рекордную зарплату в 400 млн. евро в год для Месси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Итальянский журналист подчеркивает, что приоритетом для Месси остается игра на европейском континенте. Это цель, которая, по словам Романо, сохраняется по крайней мере к Копа Америка, который состоится летом 2024 года.

Напомним, что 37-летний конкурент Месси португальский форвард Криштиану Роналду получает наивысшую зарплату в мире футбола — 200 млн евро в клубе из Саудовской Аравии "Аль-Наср".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему, несмотря на плохие результаты этого сезона, до сих пор остается в команде.

Также "Комментарии" писали, что украинец стал самым сильным человеком Европы на соревнованиях Europe's Strongest Man 2023. Интересно, что второе место досталось гражданину Украины.