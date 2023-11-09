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Официально: "Реал" продлил контракт с одним из лидеров команды (фото)

Феде Вальверде присоединился к "Реалу" в 2016 году

сегодня, 19:38
Автор:
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Куров Артем
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Мадридский "Реал" продолжает работу по пролонгации контрактов своих игроков. В этот раз объявлено, что полузащитник команды уругваец Феде Вальверде продлил контракт с клубом до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Реал Мадрид", передают "Комментарии".

Официально: "Реал" продлил контракт с одним из лидеров команды (фото)

Вальверде продлил контракт. Фото прес-служба "Реала"

Феде Вальверде присоединился к "Реалу" в июле 2016 года, когда ему было всего 18 лет. В течение шести лет выступлений за первую команду, он стал одним из лучших центральных полузащитников в мире. За это время уругваец провел 220 матчей, отличившись 19 голами и завоевал 9 трофеев, а именно: одну Лигу чемпионов, два Клубных чемпионата мира, один Суперкубок Европы, два титула в Ла Лиге, один Кубок Испании и два Суперкубка Испании.


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Источник: https://www.realmadrid.com/en/news/2023/11/09/official-announcement-valverde-renews-contract-until-2029
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