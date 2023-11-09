Официально: "Реал" продлил контракт с одним из лидеров команды (фото)

Мадридский "Реал" продолжает работу по пролонгации контрактов своих игроков. В этот раз объявлено, что полузащитник команды уругваец Феде Вальверде продлил контракт с клубом до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Реал Мадрид", передают "Комментарии".



Вальверде продлил контракт. Фото прес-служба "Реала"

Феде Вальверде присоединился к "Реалу" в июле 2016 года, когда ему было всего 18 лет. В течение шести лет выступлений за первую команду, он стал одним из лучших центральных полузащитников в мире. За это время уругваец провел 220 матчей, отличившись 19 голами и завоевал 9 трофеев, а именно: одну Лигу чемпионов, два Клубных чемпионата мира, один Суперкубок Европы, два титула в Ла Лиге, один Кубок Испании и два Суперкубка Испании.

Больше спортивных новостей

Читайте также, что Жирона летом заплатила почти 8 миллионов евро на трансфер украинского форварда Довбика. По поводу успешности этого перехода было много скептиков, но сейчас Артём является одним из лучших игроков Ла Лиги, которым заинтересовался топ-клуб.



Также "Комментарии" писали, что вчера на Сантьяго Бернабеу состоялся матч между мадридским "Реалом" и "Брагой". Из-за повреждения Аррисабалаги место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин. Пока стало известно, что Кепа пропустит из-за травмы несколько недель



Напомним, что уже сегодня луганская "Заря" проведет свой третий матч в рамках группового этапа Лиги конференций против Маккаби из Тель-Авива. Где и в котором часу смотреть важный матч еврокубков, сообщают "Комментарии".

