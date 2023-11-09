Шанс для Лунина: Кепа пропустит несколько недель из-за травмы

Вчера на Сантьяго Бернабеу состоялся матч между мадридским "Реалом" и "Брагой". Из-за повреждения Аррисабалаги место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин. Теперь стало известно, что Кепа пропустит из-за травмы несколько недель, сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи в соцсети Х, передают "Комментарии".



Кепа на тренировке. Фото с открытых источников

По информации клуба, Кепа прошел УЗИ. Травма есть небольшая, но травма. Завтра будет на МРТ. По предварительным данным, у него небольшой разрыв правого абдуктора. Другими словами, ожидается, что он пройдет две-три недели, – сообщил журналист.

Игра Лунина

Из-за травмы Кэпы Аррисабалаги, за несколько минут до начала матча в стартовом составе на матч 4-го тура Лиги чемпионов появился Андрей Лунин. И уже на 6-й минуте встречи ему пришлось серьезно вступить в игру. Лукас Васкес нарушил правила в своей штрафной, за что судья назначил пенальти. Но Андрей Лунин потащил удар от Джало в нижний угол ворот.



В итоге за весь матч работы у Лунина было не слишком много. Однако стоит отметить хорошую игру ногами в течение всех 90 минут и концентрацию на последних секундах встречи. После подачи с фланга Абель Руис имел возможность забить гол престижа, когда пробивал головой с нескольких метров в противоход украинскому голкиперу, но Лунин совершил еще один замечательный сейв. Благодаря уверенной игре Андрея "Реал" победил 3:0, а сам украинец провел свой первый сухой матч за мадридский клуб в Лиге чемпионов.



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