Испанский гранд заинтересовался Довбиком: "Жирона" выставила ценник

Жирона летом заплатила около 8 миллионов евро на трансфер украинского форварда Довбика. По поводу успешности этого перехода было много скептиков, но сейчас Артём является одним из лучших игроков Ла Лиги, которым заинтересовался топ-клуб. Об этом сообщает портал El Gol Digital.



Довбик во время матча Фото с открытых источников

В общем, у Довбика на своем счету 6 голов и 4 результативных передачи в составе "Жироны", и он является одним из лучших бомбардиров турнира и на втором месте после Беллингема по системе гол+пас. Его высокий уровень игры и важность команды делают его большим активом. Подписание Довбика стало для Жироны удачным шагом, не только в спортивном плане, но и в экономическом.



Интерес и трансферные перспективы

Даже при том, что рыночная стоимость Довбика по данным Transfermarkt пока остается на уровне 15 миллионов евро (последнее обновление было еще до трансфера в "Жирону"), его популярность значительно выросла благодаря его игре в команде, лидирующей в Ла Лиге. Это привлекло внимание нескольких топ-клубов, включая "Атлетико".



Если Довбик сможет удержать свой высокий уровень игры, несколько клубов, включая "Атлетико", будут пытаться осуществить трансфер форварда в 2024 году. Однако для этого понадобятся значительные финансовые ресурсы. Жирона будет рассматривать предложения от 30 миллионов евро.



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