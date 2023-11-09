"Заря" – "Маккаби": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Уже сегодня луганская "Заря" проведет свой третий матч в рамках группового этапа Лиги конференций против Маккаби из Тель-Авива. Где и о которой смотреть важный матч еврокубков, сообщают "Комментарии".



Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

На каких каналах будут транслировать матч

Игру "Шахтер" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт".



Игра "Заря" — "Маккаби состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени в Польше на "Арена Люблин". Луганский клуб после двух сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла и занимает вторую позицию в группе. "Маккаби" с тремя очками идет на третьей позиции.



Судейская бригада

Главный арбитр – Джон Битон (Шотландия)

Ассистент арбитра – Дэниел Макфарлейн (Шотландия), Дуглас Поттер (Шотладния)

4-й арбитр – Мэтью Макдермид (Шотландия)

Наблюдатель арбитража – Асим Худяев (Азербайджан)

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"Комментарии" также писали, что вчера на Сантьяго Бернабеу состоялся матч между мадридским "Реалом" и "Брагой". Место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин, который провел отличный сухой матч и попал в команду недели по версии Whoscored.



Напомним, что состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Барселоной". "Горняки" одержали историческую победу над испанским грандом, сообщают "Комментарии".

