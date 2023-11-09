logo

BTC/USD

36823.53

ETH/USD

1913.60

LTC/USD

74.42

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Заря" – "Маккаби": где и когда смотреть матч Лиги конференций
commentss НОВОСТИ Все новости

"Заря" – "Маккаби": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Луганская "Заря" идет на второй позиции в группе B

сегодня, 12:51
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Уже сегодня луганская "Заря" проведет свой третий матч в рамках группового этапа Лиги конференций против Маккаби из Тель-Авива. Где и о которой смотреть важный матч еврокубков, сообщают "Комментарии".

"Заря" – "Маккаби": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

На каких каналах будут транслировать матч

Игру "Шахтер" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт".


Игра "Заря" — "Маккаби состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени в Польше на "Арена Люблин". Луганский клуб после двух сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла и занимает вторую позицию в группе. "Маккаби" с тремя очками идет на третьей позиции.

Судейская бригада

  • Главный арбитр – Джон Битон (Шотландия)

  • Ассистент арбитра – Дэниел Макфарлейн (Шотландия), Дуглас Поттер (Шотладния)

  • 4-й арбитр – Мэтью Макдермид (Шотландия)

  • Наблюдатель арбитража – Асим Худяев (Азербайджан)

Больше спортивных новостей

Читайте также, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды , которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии. Встреча намечена на 20 ноября и состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

"Комментарии" также писали, что вчера на Сантьяго Бернабеу состоялся матч между мадридским "Реалом" и "Брагой". Место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин, который провел отличный сухой матч и попал в команду недели по версии Whoscored.

Напомним, что состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Барселоной". "Горняки" одержали историческую победу над испанским грандом, сообщают "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!